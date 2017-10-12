Почему узбекским хлопкоробам не разбогатеть

В этом году в Узбекистане средняя цена за кило хлопка-сырца достигла 1700 сумов – прибавка в 500 сумов, но по-прежнему малозначительная.

Власти Узбекистана предпринимают меры для реформирования хлопковой индустрии страны.

И это не только попытка избавить производство хлопчатника от принудительного труда, но некие усилия в области повышения заинтересованности фермера.

В этом году хлопкозаводы закупают кондиционный хлопок-сырец по средней цене 1700 (0,2 центов США) сумов за кило, в 2016-м он стоил 1200 сумов (0,15 центов).

Сорта и классы

Хлопок-сырец в Узбекистане делится на пять сортов, в свою очередь, каждый из них делится на три класса. При сдаче хлопка фермер получает приемную квитанцию, где все это отражается.

И с понижением сорта и класса сырья хлопкозавод имеет право уменьшать объем оплаченного сырья.

К примеру, при сдаче тонны хлопка первого сорта первого класса фермер может потерять 3% от его стоимости, которые будут удержаны за влажность и засоренность.

То есть ему оплатят не 1000 кг, а 970, что, в принципе, небольшая потеря.

Но за сдачу сырья первого сорта второго класса фермер недополучит уже 9% от его первоначальной стоимости, а за третий класс – 15%. То есть в последнем случае ему заплатят не за тонну, а за 850 кг.

При этом с понижением класса сырья снижается и его закупочная цена. К примеру, за тонну семенного сорта С-65 24 при первом сорте первом классе можно выручить 1 млн 884 тысячи 791 сум (235 долларов), а за первый сорт третьего класса – уже 1 млн 469 тысяч 590 сумов (183 доллара).

Как видим, даже если фермер сдаст первосортный хлопок, но из-за разницы классов может потерять еще 415 201 сум (51 доллар).

То есть фермер с каждой одной тонны физического хлопка может терять из-за его класса и в объеме, и в цене.

Премьер хлопкозаводам не указ

В этом году премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на селекторных совещаниях не раз утверждал, что он заставит хлопкозаводы принимать первый сбор только в категории первый класс.

Но у хлопкозаводов свои расчеты. Фермеры говорят, что за первый сорт первый класс обычно принимают сырье только первые один-два дня начала сбора и то ради отчетности. В эти дни хлопок везут считаные единицы фермеров.

Затем хлопкозаводы сразу начинают принимать «белое золото», классифицируя его по уровню: первый сорт второй класс, при этом нередко шантажируя фермера, что его хлопок слишком влажный и засоренный, что его могут записать и как первый сорт третий класс.

Дожди и сборщики

Надо сказать, что мы ведем речь о первом сборе хлопка. Обычно это сентябрь. А в октябре хлопкозаводы сразу переходят на второй сорт второй класс. А если пошел дождь – сразу переходят на еще более низкие сорта и третий класс.

При этом в текущем году подняли стоимость работы сборщиков хлопка: им платят за кило 500 сумов, а в прошлом – 270.

То есть прибавка примерно 500 сумов за кило сданного хлопка-сырца для фермеров оказалась совсем незначительной. Некоторые из них выражают мнение, что власти могли бы учесть прибавку к оплате труда сборщиков и разницу в 230 сумов включить в их доход.

В таком случае люди бы почувствовали реформы, а половинчатые меры никогда и никому пользы не приносили, говорят хлопкоробы.