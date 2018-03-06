Почему в Ташкенте отложили суд над участниками «госпереворота»?

Ташгорсуд отложил на среду начало процесса по делу журналиста Бобомурода Абдуллаева и еще троих, обвиняемых в попытке госпереворота. Что могло стать причиной?

Ташкентский городской суд по уголовным делам 5 марта должен был начать процесс в отношении журналиста Бобомурода Абдуллаева, блогера Хаётхона Насретдинова, предпринимателей Равшана Салаева и Шавката Оллоёрова.

Они обвиняются по наиболее тяжкой политической статье Уголовного кодекса Узбекистана – 159 часть 4 – «Заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя РУз».

Су должен был начаться в 14 часов, но родные подсудимых, наблюдатели и сочувствующие начали подходить к зданию Фемиды с 10 утра. В это время собралось около двенадцати человек.

Как рассказывает правозащитник Агзам Тургунов, мать и сестра Бобомурода все время плакали и впустую пытались узнать, когда же начнется суд.

На все их вопросы секретари отвечали, что сами не знают, состоится судебный процесс или нет, а может, его и «вовсе отложат».

По словам очевидцев, к 14:00 возле здания суда собралось около 40 человек: присоединились еще и иностранные журналисты, а также сотрудники посольства США и представители Евросоюза.

В конце концов выяснилось, что судебное заседание все-таки не состоится. Его отложили на 7 марта.

Как сообщил руководитель ИГНПУ (Инициативная группа независимых правозащитников Узбекистана) Сурат Икрамов, причиной отмены заседания было названо отсутствие прокурора.

Но в это мало кто поверил. Большинство наблюдателей склонны думать, что процесс был отложен из-за непредвиденного для следствия сообщения ИГНПУ, разосланного в субботу.

Все круги ада

В нем рассказывалось о встрече Бобомурода Абдуллаева с его адвокатом Сергеем Майоровым в следственном изоляторе СНБ.

Понимая, что разговор записывается, адвокат предложил Абдуллаеву на некоторые вопросы дать ответ письменно. Хотя они потом начали рвать бумагу с записями на мелкие кусочки, оперативники все равно забрали и эти клочки.

По словам Майорова, журналист написал, как его пытали после похищения 27 сентября 2017 года на улице Ташкента.

«Били пластиковой трубой около 1 м длиной, били по левой руке, спине и ногам.

Самая тяжелая пытка была, когда ему не давали спать, сидеть и лежать в течение шести суток», – рассказал адвокату Бобомурод.

Третья пытка, когда его били шнуром от компьютера по спине и голове. Этот шнур палачи называли словом типа «эслатма», то есть «напоминалка».

Когда журналист не хотел писать то, что от него требовали, его начинали бить этим шнуром. Но сами следователи Абдуллаева не били. Как он сказал, «для пыток там есть другие люди».

«Я не собираюсь кончать жизнь самоубийством»

На три дня журналиста помещали в одиночную камеру абсолютно голым. В течение этого времени ему тоже не давали спать, сидеть, лежать. Это была комната для тех, кто пытается покончить жизнь самоубийством. Но он никогда не пытался себя убить и таких намерений не имел.

«Это он сказал для того, что, если его убьют и сымитируют суицид, чтобы никто не верил, что он покончил жизнь самоубийством», – рассказал Майоров.

Пытки были также психологические: ему угрожали, что изнасилуют его дочь, которая живет в России, а здесь убьют его детей. А жену тоже посадят.

«Выбивали» показания на первых лиц государства

Пытки закончились к 5 ноября, когда Бобомурод подписал все документы, которые от него требовали.

Журналист рассказал адвокату, что с него «выбили» показания на бывшего генерального прокурора, а ныне председателя Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана Ихтиера Абдуллаева, и министра МВД Пулата Бабаджанова, хотя на самом деле он с ними никогда не встречался, и все его показания против них – это оговор.

По словам Майорова, в заключение журналист попросил поблагодарить всех тех, кто пытается ему помочь. Абдуллаев также дал согласие на то, чтобы рассказанное им было предано гласности.

«Это не значит, что он не боится своих палачей, – говорит Икрамов. – Боится. Но надеется на своих коллег и всех людей доброй воли».

Неудивительно, что после обнародования такой информации следователи и судьи растерялись и предпочли отложить судебное заседание, считают наблюдатели, пришедшие на громкий процесс.

Правда, высказывались и другие, более тревожные предположения.

«Не исключено, что после таких откровенных признаний палачи так избили Бобомурода, что тот теперь просто не в состоянии предстать перед судом», – говорит независимая журналистка Малохат Эшанкулова.

Как бы там ни было, но суд пока перенес заседание. Оно назначено на 14.00 7 марта.

Бобомурод не признает надуманных обвинений

Согласно материалам следствия, журналист Бобомурод Абдуллаев, начиная с 2011 года, публиковал в Интернете материалы «клеветнического характера» под псевдонимом Усман Хакназаров.

Статьи Хакназарова выходили на сайте оппозиционного Народного движения Узбекистана (НДУ), лидером которого является известный политик Мухаммад Салих.

Вслед за Абдуллаевым в сентябре прошлого года были задержаны предприниматели Салаев и Оллоёров. Они, по версии следствия, передавали информацию о ситуации в высших органах власти, которую, в свою очередь, получали от неназванного сотрудника СНБ.

20 октября 2017 года был задержан блогер, журналист и учитель школы Хаётхон Насретдинов, который, по данным ИГНПУ, в социальных сетях публиковал критические статьи о высокопоставленных чиновниках Узбекистана.

В целом, как утверждало следствие, Абдуллаев и другие участвовали в подготовке государственного переворота в Узбекистане под названием «Жатва».

Во время встречи с матерью Бобомурод рассказал ей, что не признает ни авторство всех предъявляемых ему текстов, ни факт участия в подготовке госпереворота.