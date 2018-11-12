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    Порноатака неизвестных на ферганского активиста Абдусалома Эргашева

    В ночь с 11 на 12 ноября в жилых домах Ферганы появились смонтированные порноснимки ферганского правозащитника Абдусалома Эргашева и неизвестной женщины.

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    Абдусалом Эргашев; соцсеть

    По словам Абдусалома Эргашева, сегодня утром в подъезде дома его сына в Фергане кто-то наклеил фото, на котором правозащитник был изображен голым вместе с неизвестной женщиной. Аналогичные снимки появились на дверях и воротах других родственников известного активиста.

    В интервью Ц-1 70-летний правозащитник утверждает, что фото были смонтированы, и высказывает мнение, что за акцией стоят правоохранительные органы Ферганы.

    Он предполагает, что распространение порнографического фото, а до этого в Сети появилось видео аналогичного содержания «при участии» активиста, может быть местью за недавнюю защиту бывшего руководителя ферганской госструктуры, которую подставили на взятке.

    «Я помогал ей восстановиться в должности. И провокации в мой адрес начались с новой силой», – продолжает Эргашев.

    Родственники правозащитника уже привыкли, что Абдусалом является постоянным фигурантом мнимых секс-скандалов.

    «Сын говорит, что привык к тому, что я – «враг народа № 1», и не обращает внимания на провокации», – говорит активист.

    Он пока никуда не жаловался, так как не доверяет правоохранительным органам Узбекистана.

    «Я стольких людей защитил, а себе помочь не могу. Методы, которые использовались во времена покойного президента Ислама Каримова, широко практикуют и сейчас. Получается, что я принесу заявление в органы, которые и устраивали против меня провокации», – объясняет он.

    В будущем Эргашев не ждет спокойной жизни и готовится к новой порции фальсификаций.

    Далее он делится, что вынужден постоянно быть начеку, так как может быть втянут в новый секс-скандал с «засланной» женщиной.

    Он вспоминает, что именно так подставили Хасана Чориева – отца лидера оппозиционного движения «Бирдамлик» Баходыра Чориева (сейчас – Баходыр Хан Туркестон. – Прим. Ц-1): в 2013 году 71-летний мужчина был арестован по обвинению девушки, заявившей, что он ее изнасиловал.

    Это не первая история с «секс-скандалами» против Эргашева. Он вспоминает, что история с провокациями началась в 2017 году, когда он написал заявление в прокуратуру на знакомого, который не вернул ему машину. Но вместо виновного человека на допрос вызвали самого Эргашева.

    Допрос, по его словам, проводили представители Службы национальной безопасности (СНБ; ныне переименована в Службу госбезопасности – СГБ. – Прим. Ц-1), параллельно в его доме проходил обыск, а его компьютер был тщательно изучен.

    Источник:Ц-1
    Темы: Права человека в Узбекистане
    Теги: Абдусалом Эргашев Узбекистан Фергана
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