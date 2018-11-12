Порноатака неизвестных на ферганского активиста Абдусалома Эргашева

В ночь с 11 на 12 ноября в жилых домах Ферганы появились смонтированные порноснимки ферганского правозащитника Абдусалома Эргашева и неизвестной женщины.

По словам Абдусалома Эргашева, сегодня утром в подъезде дома его сына в Фергане кто-то наклеил фото, на котором правозащитник был изображен голым вместе с неизвестной женщиной. Аналогичные снимки появились на дверях и воротах других родственников известного активиста.

В интервью Ц-1 70-летний правозащитник утверждает, что фото были смонтированы, и высказывает мнение, что за акцией стоят правоохранительные органы Ферганы.

Он предполагает, что распространение порнографического фото, а до этого в Сети появилось видео аналогичного содержания «при участии» активиста, может быть местью за недавнюю защиту бывшего руководителя ферганской госструктуры, которую подставили на взятке.

«Я помогал ей восстановиться в должности. И провокации в мой адрес начались с новой силой», – продолжает Эргашев.

Родственники правозащитника уже привыкли, что Абдусалом является постоянным фигурантом мнимых секс-скандалов.

«Сын говорит, что привык к тому, что я – «враг народа № 1», и не обращает внимания на провокации», – говорит активист.

Он пока никуда не жаловался, так как не доверяет правоохранительным органам Узбекистана.

«Я стольких людей защитил, а себе помочь не могу. Методы, которые использовались во времена покойного президента Ислама Каримова, широко практикуют и сейчас. Получается, что я принесу заявление в органы, которые и устраивали против меня провокации», – объясняет он.

В будущем Эргашев не ждет спокойной жизни и готовится к новой порции фальсификаций.

Далее он делится, что вынужден постоянно быть начеку, так как может быть втянут в новый секс-скандал с «засланной» женщиной.

Он вспоминает, что именно так подставили Хасана Чориева – отца лидера оппозиционного движения «Бирдамлик» Баходыра Чориева (сейчас – Баходыр Хан Туркестон. – Прим. Ц-1): в 2013 году 71-летний мужчина был арестован по обвинению девушки, заявившей, что он ее изнасиловал.

Это не первая история с «секс-скандалами» против Эргашева. Он вспоминает, что история с провокациями началась в 2017 году, когда он написал заявление в прокуратуру на знакомого, который не вернул ему машину. Но вместо виновного человека на допрос вызвали самого Эргашева.

Допрос, по его словам, проводили представители Службы национальной безопасности (СНБ; ныне переименована в Службу госбезопасности – СГБ. – Прим. Ц-1), параллельно в его доме проходил обыск, а его компьютер был тщательно изучен.