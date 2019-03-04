После Марата Захидова КЗПЛ Узбекистана назначил нового лидера

Комитет по защите прав личности Узбекистана после смерти его лидера Марата Захидова накануне провел собрание, на котором и. о. председателя была назначена Дилрабо Халбаева.

Комитет защиты прав личности Узбекистана (КЗПЛУ) временно возглавила 39-летняя мать четырех детей Дилрабо Халбаева, с 2007 года занимавшая в организации должность заместителя председателя.

Это решение было принято на собрании организации 3 марта, которое было созвано в связи с неожиданной кончиной 24 февраля во время поездки в Израиль основателя и председателя КЗПЛУ 78-летнего Марата Захидова.

В пятницу, 1 марта, он был похоронен на кладбище Чигатай в Ташкенте, неподалеку от его отца Теши Захидова, ученого-зоолога, возглавлявшего Академию наук УзССР.

Активисты КЗПЛУ говорят, что теперь начнут готовиться к проведению общего собрания, на котором будет избран новый председатель организации.

Вспоминая коллегу

На состоявшемся же вчера собрании главной темой были воспоминания о жизни, деятельности и характере покойного Марата Захидова. Многие узбекистанские правозащитники воспринимали его как противоречивую и склочную персону, готовую на провокации в отношении многих коллег из-за приближенности к власти.

Правозащитник Абдужалил Бойматов, ныне проживающий в Ирландии, делится, что не хочет вспоминать плохое, но Марат Захидов запомнился ему тем, что напал на него и начал оскорблать во время пикета в Ташкенте.

«Захидов сорвал мой плакат, бросил его на землю и начал меня оскорблять, — рассказывает Бойматов. — В это время сотрудники СНБ в штатском аплодировали ему: «молодец, Марат-ака, так ему и надо».

Коллеги, пришедшие проводить Захидова в последний путь, говорили немного другое. Джахангир Шосалимов, независимый экономист, автор многих статей по экономике, сказал, что знал Марата Тешаевича с начала 90-х годов прошлого века, уважал как человека несгибаемой воли и знающего свое дело.

Патриот всегда с властью?..

«В действительности человек, любящий свой народ, не должен отдаляться от власти, более того, настоящий патриот должен быть близок к власти своей страны, – говорит Шосалимов. – Ведь Марат Захидов был не врагом, а другом узбекского народа. От того, что аксакал в своей деятельности правозащитника был близок к действующей власти, Узбекистан больше приобрел, чем потерял».

Одил Хикматов, председатель Ферганского отделения КЗПЛУ: «Я работал с Захидовым с 1998 года. Тогда при КЗПЛУ был организован комитет по поддержке фермерских хозяйств, которым я руководил. Марат Тешаевич, где бы он ни находился, всегда интересовался деятельностью созданного им комитета, давал полезные советы. Заботливый был человек».

Любомир Немец, руководитель Чешского (Прага) отделения Международного общества прав человека, специально прилетевший на похороны М. Захидова:

«Более пятидесяти лет назад, еще будучи студентом, я познакомился с Маратом в летнем студенческом строительном отряде. Несмотря на расстояния между нашими странами, на разницу языка и обычаев, мы стали близкими друзьями. Что греха таить, иногда даже ругались, но все было искренне, и мы в конце концов оставались друзьями».

Касательно мнений о тяжелом характере друга, Любомир говорит, что каждый человек индивидуален сам по себе. Характер формируется от принципов человека, от принципиальности личности.

«При этом Марат любил людей, не жалел себя, не искал личной выгоды в обстоятельствах. Он всегда думал о других, а не о себе. Может быть, это и накладывало некоторые оттенки на характер. Поэтому таких людей, как Марат, надо уважать. Даже несмотря на некоторые шероховатости характера», – считает Любомир Немец.