После притона в детсаду на юге Узбекистана – сплошные проверки

Родители не намерены забирать детей из детсада № 10 в Денау Сурхандарьинской области Узбекистана и говорят, что после скандала детей стали лучше кормить.

Корреспондент Ц-1 побывал в Денау – городе в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана, который недавно «прославился» тем, что в детсаду по ночам работали проститутки, а днем воспитатели пугали малышей ножами.

Заведующую отстранили, воспитателя осудили

Из Термеза в Денауский район ведет 130-километровая дорога, настолько разбитая, что местами водителям приходится выезжать на обочину или встречную. Кажется, ее не ремонтировали со времен, когда по ней проходил со своим войском Александр Македонский (а он таки там проходил).

Детское дошкольное учреждение № 10, где в ноябре прошлого года было снято скандальное видео, облетевшее весь Интернет, находится в самом центре города – возле парка на улице Шарафа Рашидова. Синяя калитка, ведущая в детсад, будто зажата между рестораном Osiyo и гостиницей «Денов». За дверью – узкий проход к игровой площадке и корпусам.

Охранников детсада, которые по ночам превращали садик в дом свиданий, не смущало и соседство учреждения с районной прокуратурой. На записи скрытой камеры, которую вели оперативники, заметно, что посетители заходят во двор детсада, особо не скрываясь.

После скандала заведующую, Сайеру Турдиеву, уволили, но к ответственности не привлекли. Воспитательницу Саломат Каримову, которая на видеозаписи пугает детей ножом, осудили на три года.

В ходе расследования оказалось, что ночной притон был устроен не только в этом детсаду, но и в 23 других дошкольных учреждениях Денауского, Ангарского, Джаркурганского, Шерабадского, Кумкурганского и Музрабадского районов Сурхандарьинской области, об этом сообщал «Озодлик».

В итоге должностей лишились 17 заведующих, десятки сотрудников, включая охранников и воспитателей.

Детей стали лучше кормить

Сюжет термезского телевидения о том, что происходило в детсадах, стремительно разошелся в соцсетях в начале марта и вызвал негодование в узбекистанском обществе.

В детсад № 10 и другие дошкольные учреждения города стали приезжать с проверками чиновники областного и республиканского уровня.

Сегодня садик встречает проверяющих свежей краской на стенах и детских аттракционах, аккуратно подстриженными деревьями и бумажными гирляндами во внутреннем дворике.

Родители воспитанников детского учреждения говорят, что за последние месяцы условия здесь кардинально улучшились: здание и территорию привели в порядок, детей начали нормально кормить, прежде им даже гречка и макароны не всегда доставались.

«Нас попросили не жаловаться никуда, чтобы прекратились наконец эти бесконечные проверки, – рассказала корреспонденту Ц-1 одна из мам, чья дочь посещает этот садик. – Говорят, что из-за постоянной подготовки к инспектированию им некогда заниматься детьми».

Детсадов в городе не хватает

Папы и мамы о случившемся в детсаду говорят неохотно. Забирать детей оттуда тоже не спешат – так поступили всего несколько человек.

В Денау, как и везде в Узбекистане, детей рождается много, ими заполнены улицы, стадионы, школы и, конечно же, детские сады. Скандал вокруг детских учреждений никак не сказался на их популярности.

«Моя дочка ходит в 15-й детсад (расположенный по соседству с 10-м – Ред.), – рассказывает одна из жительниц города. – Там и игровая площадка есть, и воспитатели хорошие. Все на виду – здание стоит у дороги, территория огорожена прозрачным решетчатым забором. Дочка с утра радостно бежит в детсад, вечером встречает меня в хорошем настроении».

Местные жители говорят, что в группах, случается, собирается по 60 детей, а зарплата у сотрудников – мизерная.

Когда собеседники так рассуждают, создается впечатление, будто они ищут оправдание тому, что происходило по ночам в детских садах.

Проституткам в детсаду платили по 10-13 долларов

Частных детсадов в 100-тысячном городе вовсе нет, да и платить за них большинству было бы нечем. Работать в Денау особо негде, основные источники доходов населения: деньги, присланные родным трудовыми мигрантами; мелкая торговля да собственные огороды.

В советское время Денау процветал благодаря торговле с соседним Таджикистаном (таджикский язык на улицах города звучит чаще узбекского), с тех пор как граница закрыта, город – в упадке.

Местные жители стараются успевать на двух-трех работах, чтобы прокормить большие семьи. Многие мужчины уезжают на заработки за границу. Женщины не могут себе позволить сидеть дома с детьми.

Средняя зарплата в городе составляет примерно сотню долларов. Зарплаты сотрудников детских садов (заведующая – эквивалент 110 долларам в сумах, воспитатель – 70 долларов, охранник – 42 доллара) примерно на этом уровне и даже ниже.

Местные таксисты говорят, что клиенты проституток, которые приходили по ночам в детские сады, платили за услуги по 10-13 долларов (70-10 тысяч сумов). Охранникам от этой суммы якобы доставалось 15-30 тысяч сумов (2-4 доллара) – это и был их подработок.

Трудно поверить, что заведующие детскими учреждениями не знали о происходящем. Ведь в служебные обязанности руководителя детсада входит и обеспечение безопасности детей – каждый из них должен просматривать записи камер видеонаблюдения.

Слухи о притоне в детсаду ходили давно

По словам горожан, слухи о ночных борделях в детсадах ходили давно, и до властей города они наверняка доходили, но никакой реакции не было. И только после выхода телесюжета все зашевелились.

Сотрудники отеля «Денов», который под боком у того самого детсада № 10, на вопрос, знали ли они о притоне по соседству, испуганно покачали головами – нет, не знали. И на всякий случай сразу же добавили, что местных жителей в гостиницу не заселяют. Мужчина и женщина, не состоящие в браке, общий номер получить не смогут.

Правда, таксистов эти заверения смешат – говорят, за деньги ночной администратор кого угодно в отель пустит.