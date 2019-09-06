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    Потерявшейся в Шахрисабзе 13-летней Севинч по-прежнему нет

    Правоохранительные органы Кашкадарьинской области приступили к активному поиску пропавшей в июне 13-летней Севинч Роззаковой. Результатов пока нет.

    13-летняя Севинч Раззокова пропала в Кашкадарье 22 июня 2019 года
    13-летняя Севинч Раззокова пропала в Кашкадарье 22 июня 2019 года

    Мать пропавшей 22 июня в Шахрисабзе Севинч Роззаковой рассказала Ц-1, что правоохранительные органы в Кашкадарье занимаются активным поиском ее дочери.

    По словам Мукаддам Сапаровой, это произошло после того, как она при помощи ташкентской правозащитницы Татьяны Довлатовой разослала во всевозможные инстанции заявления о бездействии правоохранителей в этом деле.

    Письма с призывом организовать активный поиск были разосланы в Интерпол, приемную президента, Генпрокуратуру, СГБ, омбудсмену, в Представительство верховного комиссара при ООН, Национальный центр по правам человека РУз.
    Об этом написали СМИ, в том числе и Ц-1.

    «После этого мне позвонили областной и городской хокимы, представитель Генпрокуратуры. Ребенка ищут везде, всех проверяют, допрашивают. Я сама уже третий день сюда прихожу. Но дочку все еще не нашли», – рассказала Сапарова.

    Женщина написала заявление о пропаже ребенка спустя два дня после случившегося – 24 июня. Однако на протяжении двух месяцев не могла добиться организации поиска.

    Ей пришлось самостоятельно распространять и расклеивать объявления на улицах городов Карши, Самарканда, Шахрисабза и Ташкента.

    Там же она выяснила, что ее дочь до сих пор не объявлена в республиканский розыск.

    В ходе собственного расследования она встретилась с друзьями и знакомыми дочери и даже однажды была побита ими за расспросы.

    В интервью Ц-1 она также сообщила, что в ходе настойчивых требований от следователя прокуратуры результатов поиска он проговорился, что в Шахрисабзе в розыске еще четырнадцать ровесниц ее дочери.

    Источник:Ц-1
    Темы: Дети и права ребенка
    Теги: исчезновения ребенка Узбекистан Шахризабз
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