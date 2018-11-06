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    Правозащитник Сурат Икрамов идет на поправку

    Руководитель ИГНПУ Сурат Икрамов, переживший предынфарктное состояние, вышел из больницы в Ташкенте и сообщает, что правозащиту оставлять не намерен.

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    Правозащитник Сурат Икрамов говорит с милиционерами; фото: fархив Сурата Икрамова

    Председатель Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ) Сурат Икрамов с 3 ноября находится дома, до этого больше недели он лежал в больнице «Нового ТашМИ», где сначала был помещен в отделение реанимации.

    Как рассказывает 73-летний Икрамов, 26 октября он почувствовал сильное недомогание: у него повысилось давление, защемило сердце, появились головокружение и другие симптомы предынфарктного состояния. Вызвали «скорую помощь»…

    После реанимации, где Икрамов провел два дня, он был переведен в обычную палату, где ему оказали необходимое медикаментозное лечение. Всего в больнице правозащитник пробыл 8 дней.

    «Никакие болезни не остановят мою работу в правозащитной деятельности», – заявляет он сегодня.

    По словам Сурат-ака, сейчас он собирается завершить два крупных проекта: защитить семью Мунаввара Арипова из Коканда, которая была ограблена сотрудниками бывшей Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана, а также помочь получить аккредитацию сайту «Центр-1», возглавляемому главным редактором Галимой Бухарбаевой.

    Икрамов говорит, что Бухарбаева должна «своими статьями внести большой вклад в восстановление законности в Узбекистане».

    Выдающийся правозащитник

    Сурат Икрамов является одним из самых маститых правозащитников Узбекистана.

    В правозащиту он пришел, когда пережил нарушение своих прав и судебный произвол. Инженер по образованию, Икрамов в 90-е годы создал небольшой полиграфический бизнес, а когда государственная фабрика организовала разорение его бизнеса и суд принял несправедливое решение, он обратился за помощью к правозащитникам, а потом стал одним из них.

    С момента создания в 2002 году ИГНПУ Икрамов стал одним из самых важных хроникеров нарушений прав человека в Узбекистане.

    В 2003 году его похитили в Ташкенте, когда он подрабатывал на своей машине частным извозом. Сурат был жестоко избит: его душили, надев на голову целлофановый мешок, а затем бросили связанным в канаву в пригороде Ташкента.

    Когда Икрамов пришел в себя, он сумел развязать руки и добраться до поста ГАИ на трассе, там он попросил дежурившего милиционера позвонить именно Галиме Бухарбаевой. Журналистка немедленно приехала за правозащитником и отвезла его в больницу скорой помощи в Ташкенте.

    Галима Бухарбаева вручает Сурату Икрамову от IWPR орден «Героя правозащиты Узбекистана 2003 года»; фото: архив Ц-1

    Правозащитная организация Human Rights Watch сделала заявление по поводу избиения Икрамова: «Мы подозреваем, что инцидент – нечто большее, чем просто преступление…»

    Икрамов регулярно посещает судебные процессы в Узбекистане, беседует с потерпевшими и делает рассылки по электронной почте дипломатам, журналистам и правительственным чиновникам, информируя их о настоящем положении с правами человека в стране.

    Икрамов неуклонно критикует правящий режим бывшего президента Ислама Каримова. В рассылке 2015 года, посвященной 10-летию расстрела митинга в Андижане 13 мая 2005 года, активист назвал его «одним из самых ужасных преступлений режима Каримова, которое остается нерасследованным и безнаказанным».

    Источник:Ц-1
    Темы: Права человека в Узбекистане
    Теги: ИГНПУ права человека в Узбекистане Сурат Икрамов
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