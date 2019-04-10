Правозащитники – за диалог между бизнесменом и властью в Ташкенте

Поставить точку в противостоянии частного застройщика в Ташкенте Мухаммадбабура Ходжаева и столичных чиновников может помочь диалог, считают узбекистанские активисты.

Для этого сторонам конфликта необходимо прекратить выражать взаимные обвинения и сесть за стол переговоров, подчеркивает руководитель Бухарского гуманитарно-правового центра Шухрат Ганиев.

Уже больше месяца правозащитник следит за тем, как развиваются события в этом деле.

Ц-1 рассказывал, что конфликт начался в прошлом году после того, как по указанию премьер-министра РУз Абдуллы Арипова в Ташкенте было снесено недостроенное сооружение Мухаммадбабура Ходжаева, а под угрозой сноса оказались и другие строительные объекты предпринимателя.

Хокимият Ташкента считает не соответствующими градостроительным нормам и пытается в судебном порядке снести дома Ходжаева, расположенные по адресу: Риштон, 19в и 114а, Авайхон, 54, а также торговый комплекс на улице Дурмон йули, 20а.

Все объекты были построены и введены в эксплуатацию в 2017–2018 годах. На данный момент там проживают порядка 600 человек.

Не подчинился рэкету

Предприниматель заявляет, что власти Ташкента оказывают на него давление, так как он отказался подчиняться их бесконечному вымогательству.

По требованию хокима Мирзо-Улугбекского района Шавката Иргашева взамен на «спокойствие в дальнейшей работе» предприниматель построил здание для отделения милиции на улице Авайхон в Ташкенте.

Но на этом вымогательство не закончилось: посредники хокима хотели, чтобы здание милиции было переоформлено на подставных лиц. Предприниматель не согласился и потребовал вернуть ему потраченные 150 тысяч долларов США, но денег так и не увидел.

Зато 4 ноября 2018 года состоялось торжественное открытие нового здания милиции. Церемонию посетили хоким района Шавкат Иргашев, хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

«После мероприятия Иргашев предложил высоким гостям посетить другие наши объекты, в частности недостроенное здание за № 106 на улице Риштон. Прямо во время визита, к нашему большому удивлению, премьер-министр дает указание Артыкходжаеву снести здание», – вспоминает Ходжаев.

Затем в суде снова оказались иски о сносе жилых домов Ходжаева, хотя ранее их рассмотрение было отложено взамен на строительство того самого здания для милиции…

Решение конфликта

Правозащитник Шухрат Ганиев говорит, что отслеживает данную ситуацию и удивляется, что никто из хокимията Ташкента, в адрес которого звучат претензии, не выступил с инициативой разобраться открыто, сесть за стол переговоров и попытаться в конструктивном диалоге разобраться с тем, что происходит.

По его словам, эту обязанность намерены взять на себя активисты гражданского общества, которые уже готовят групповое обращение в столичную администрацию.

«Мы готовы стать посредниками в этом деле. Для Узбекистана это важно, поскольку речь идет не о единичном случае. Это касается политики инвестиций, отношения государства к частной собственности, политики реформ в целом», – считает Ганиев.

Он отмечает, что сегодня для реформ в Узбекистане необходимы инвестиции. Но они вряд ли пойдут в страну, где происходит подобное. Ведь самые серьезные нарушения, по наблюдениям гражданских активистов, сконцентрированы именно в секторе строительства, а наибольшие нарекания связаны со сносом жилья.

Конфликт не стихает

Пока же активисты готовятся выступить с инициативой, ситуация продолжает развиваться в том же конфликтном русле.

Власти Ташкента снимают очередной сюжет о некачественности построек бизнесмена. В подобных сюжетах люди жалуются на отваливающиеся обои, трещины в стенах, малогабаритность жилья.

Очередная съемка происходила 9 апреля в Ташкенте по адресу: Мирзо-Улугбекский район, массив «Карасу», улица Риштон, дом 110. Однако, как сказал Ходжаев Ц-1, этот дом не имеет к нему никакого отношения.

Бизнесмен отмечает, что к подобным уловкам власти прибегают не впервой. То же самое происходило и в предыдущих сюжетах.

Используя свое давление на местные СМИ, хокимият Ташкента влияет на общественное мнение, формируя его против бизнесмена.

На минувших выходных в ряде СМИ появилось сообщение городского хокимията, назвавшего борьбу Ходжаева в информационном поле за свои права и бизнес «развязыванием информационной войны».

7 апреля две черные тонированные машины без номерных знаков подрезали авто Ходжаева в столичном районе «Чиланзар».

Вышедшие из них пятеро мужчин под угрозой физической расправы потребовали от предпринимателя прекратить бороться за свой бизнес и больше не общаться со СМИ.

Ввиду сложившейся ситуации инициатива гражданского сектора может показать готовность властей идти на продуктивный диалог с бизнесом, в защиту которого так много высказывается президент Шавкат Мирзиёев.

Однако готовы ли на это пойти чиновники, решающие споры в духе бандитских разборок?