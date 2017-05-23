Правозащитница Васила Иноятова – сильная женщина Узбекистана

Лидеру «Эзгулика» Василы Иноятовой во время операции нанесли 49 порезов, она потеряла три литра крови. Врачи сказали: надежды нет, но она выжила, а через неделю защищала людей.

«Эзгулик» («Милосердие») – очень авторитетная правозащитная организация Узбекистана. А Василу Иноятову по полному праву можно назвать ее лицом.

Ц-1 попросил нашего корреспондента встретиться с этой сильной женщиной. Вот его рассказ.

«Шрам на шраме»

Ожидаю, что Васила после такой тяжелой операции сможет говорить со мной только по телефону. Но она, к моему удивлению, назначает встречу в офисе «Эзгулика» на ташкентском массиве «Себзар».

Крутая лестница с высокими ступеньками – и я на втором этаже в маленьком кабинете Иноятовой.

К моему удивлению, лидер «Эзгулика» выглядит довольно бодро и улыбчиво, даже не подумаешь, что человеку каждый шаг дается с большим трудом.

Чуть позже, уже в течение разговора, Васила все-таки по моей просьбе покажет свои шрамы – слегка, в рамках приличия, приподнимет рубашку на животе и груди. Честно говоря – нечто страшное: дырка на дырке, шрам на шраме.

Но пока я начинаю с обычных вопросов о том, что случилось, почему лидер «Эзгулика» попала в такое тяжелое положение.

Как рассказывает Иноятова, первая причина, наверное, в том, что вовремя не прошла профилактические обследования. Не было ни денег, ни времени, то и дело заедала текучка.

В результате болезни накапливались одна за другой, и возник целый букет недугов. Только в этом году она лежала в больницах уже четыре раза. Но все без особого толку: снизят сахар, повысится давление, собьют давление – упадет гемоглобин.

«Сюрприз» на день рождения

А кризис наступил 26 апреля – как раз в день ее рождения. На вечер был заказан стол в ресторане, приглашены гости. Но праздник не удался – Василе неожиданно стало плохо, ее вырвало кровью.

Врачи поставили диагноз: сильное внутреннее кровотечение. Но чем оно вызвано, не знали. Выдвинули предположение – рак, и отвезли в Ташкентскую областную онкологическую больницу, где начали срочную операцию.

Врачи искали место, откуда льется кровь, но его не находили. Каждый раз делали все больше разрезов на теле, и все впустую.

Еще во время операции врачи сказали родным: надежды нет, не можем найти, откуда идет кровь.

Администрация клиники даже дала в этот момент справку для военкома, чтобы срочно вызвать младшего сына Иноятовой – Джавохира, который служит срочную службу в армии.

А гости, что были приглашены в ресторан на день рождения, сидели в коридоре больницы и с ужасом ожидали неминуемой развязки…

«Жизнь спасли мои дети»

Жизнь Василы, как она сама считает, спасли ее дети. Они вспомнили, что мать, кроме прочего, лечилась от язвы, и постучали с этим сообщением прямо в стекло операционной.

Тогда-то врачам и удалось найти источник кровотечения: крупная вена в желудке, что проходит рядом с язвой.

Дальше уже было делом техники – перекрыть эту вену, заштопать 49 швов (это только снаружи) и влить три литра крови взамен потерянной.

С кровью тоже могли возникнуть проблемы, если бы не дочь Иноятовой – Зилола, которая всеми правдами и неправдами раздобыла ее в ташкентских клиниках.

Ташкентская областная онкологическая больница потом дала выписку, которую Васила называет смешной. Там один абзац опровергает другой. В первом пишут, что у нее цирроз печени, во втором – что печень чистая. И ни слова о кровотечении.

Иноятова потом специально обращалась в специализированный лечебный центр «Авиценна», и там определили ее печень как вполне здоровую, без какого-либо намека на цирроз.

Но Васила не думает сводить какие-либо счеты с врачами. Наоборот, искренне им благодарна, что не дали умереть.

«Боль адская»

«А как вы сейчас себя чувствуете, надеюсь, нормально?» Этот вопрос, что я задаю Василе, вызывает у нее недоумевающую улыбку.

«Да вы что – боль адская, – вздыхает она. – Днем еще ничего, самое страшное начинается ночью».

По ее словам, ночью она не может спать, как нормальные люди, не в силах повернуться и занять какое-либо удобное положение.

Иноятова поддерживает тесные связи с международными правозащитниками – в частности, 29 апреля она должна была вылететь в Брюссель (Бельгия) по программе встреч в шведском парламенте.

И как-то вполне могла рассчитывать на солидарность в том тяжелом положении, в которое она сейчас попала.

Васила хотела бы полечиться в Реабилитационном центре при правительственной больнице Узбекистана, но денег на это нужных нет.

Написала в международную организацию «Фронд Лайн», призванную помогать правозащитникам, попавшим в тяжелое положение, но ответа так и не получила.

«Не получается лечиться – буду работать!»

На вопрос о том, что лидер «Эзгулика» собирается делать дальше – нельзя же в таком разрезанном состоянии, да еще при целом букете болезней, себя запускать – Иноятова скромно отвечает:

«Не получается лечиться, значит, буду работать».

А работы у нее действительно много. Во время нашего разговора приходит целая делегация фермеров из Пастаргамского района Самаркандской области с жалобами на местные власти.

Васила внимательно выслушивает их проблемы, смотрит привезенные документы и тут же пишет на бланке «Эзгулика» заявления в Генеральную прокуратуру и аппарат президента.

«В президентские приемные я уже не пишу – у них слишком большой наплыв жалоб, поэтому потерян первоначальный эффект полезности», – поясняет она.

А также ругает Пастаргамский район Самарканда, где, как она считает, собралось больше всего чиновников-нарушителей.

«Стоит там кому-нибудь из фермеров пожаловаться в государственные органы, как местные власти тут же начинают увольнять с работы и отбирать землю», – возмущается она.

Из химика – в Генеральные секретари

Собираясь на встречу к лидеру «Эзгулика», я вообще-то не собирался посвящать столь много места медицине, хотел еще узнать немного о ней самой. И теперь прошу коротко – пока не пришла новая делегация фермеров – рассказать о себе.

Родилась Васила в Ташкенте, ее родители были химиками, поэтому она тоже мечтала стать химиком и поступила на химический факультет тогдашнего ТашГУ (Ташкентский государственный университет).

Факультет был вечерним, днем работала в Институте химии при Академии наук. Там же осталась и после окончания института, «доросла» до МНС – младшего научного сотрудника.

В 1990 году, поддавшись происходившим в стране переменам, вступила в оппозиционное движение «Бирлик» («Единство»). В 1991 году стала в нем сначала секретарем городского отделения, а затем и республиканского совета.

Официально это звание звучало «генеральный секретарь движения «Бирлик», и, возможно, именно поэтому у нее в дальнейшем возникли неприятности.

На женщину подал в суд сам президент

К «генеральному секретарю» часто за интервью обращались корреспонденты российских газет, потом печатали интервью в центральных московских изданиях.

Иноятова честно отвечала на вопросы, честно ответила и на вопрос одной из корреспонденток, спросившей, кто мог дать команду открыть огонь по студентам в Ташкентском вузгородке 16 февраля 1992 года.

Слова «только руководитель государства» дорого обошлись Василе. Тогдашний президент Ислам Каримов подал на нее в суд.

В декабре 1993 года Иноятову судили, и спасло ее только наличие малолетних детей – ей дали два года, но сразу же применили амнистию.

Правда, требовали все время покаяться перед президентом. Васила отказывалась, так как и каяться-то, по сути, было не в чем. И тогда в 1994 году на нее возбудили уголовное дело за предательство: «Даешь информацию западным голосам».

Здесь уже выручила правозащитная организация «Хью́ман Райтс Вотч», давшая Иноятовой диплом «За активную правозащитную деятельность». После чего вздорные обвинения с Василы были сняты.

А следующая награда – диплом «Борцу за демократию и гласность», присужденный Иноятовой Госдепартаментом США в 2006 году, как говорит сама Васила, «открыл ей дорогу в мир».

«Дорога в мир»

Правда, еще за несколько лет до этого – в 2002 году Иноятова смогла создать правозащитную организацию «Эзгулик». И через год официально ее зарегистрировать, что удалось в Узбекистане отнюдь не многим правозащитникам.

Сейчас в «Эзгулике» 76 региональных отделений по всему Узбекистану, из них 42 – официально зарегистрированных местными властями.

А прошлый год организация объявила Годом политических заключенных. Васила побывала в восьми колониях, в том числе и в «Жаслыке».

Итог – четверо освобожденных политзаключенных – Мурод Жураев, Бобомурод Раззаков, Самандар Кокакнов и Мухаммад Бекжон.

Ну и последнее – у Иноятовой четверо детей, все стали юристами. А также верный муж Тулкун. Он всю жизнь проработал поваром, а теперь, будучи на пенсии, как шутит Васила, стал домашним поваром, чем она очень довольна…

Больше расспрашивать неудобно – возле кабинета «Эзгулика» уже выстроилась целая очередь «ходоков». Прощаясь, я желаю этой сильной женщине крепкого здоровья и избавления от всех недугов.

И выражаю надежду, что «Фронт Лайн» все-таки откликнется на ее заявку и поможет пройти реабилитацию – негоже все-таки их коллеге, да еще женщине, так мучиться.

Дмитрий Викторов – псевдоним автора из Узбекистана