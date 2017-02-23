Правозащитнице Урлаевой опять не дали «мониторить» Ташгорсуд

Елена Урлаева провела пикет у офиса президента в Ташкенте: несмотря на рекомендации милиции, ее вновь не пустили на заседание горсуда в качестве наблюдателя.

Правозащитница Елена Урлаева 21 февраля вышла на пикет к резиденции президента в Ташкенте «Ок сарой».

Причиной акции стал запрет пребывания правозащитницы на заседания суда в качестве наблюдателя, несмотря на недавнее обещание, данное ей представителями МВД страны.

«Создается впечатление, что многие чиновники не хотят реформ, предложенных президентом Шавкатом Мирзиёевым, и всячески им сопротивляются», – считает Урлаева.

Суд милиции не указ

По словам Урлаевой, у вахты Ташкентского городского суда в тот день ее встречал не постовой милиционер, а судейский работник. Он посмотрел паспорт правозащитницы и сказал, что на заседание ее пускать запрещено. А вот причины назвать отказался.

Правозащитница пыталась сослаться на начальника Яккасарайского отдела по борьбе с терроризмом Азамата, который просил в случае, если ее не будут допускать в суд, сказать, что Урлаева «его сестра».

Но на представителя суда этот «пароль» не возымел никакого действия. Сотрудники милиции на КПП вмешиваться в данную ситуацию, видимо, никакого права не имели и оказались простыми статистами.

«Милиционеры были опять предельно вежливыми»

Тогда Урлаева вновь решила выйти на пикет. Она заранее предупредила об этом милиционеров: позвонила, как обычно, по телефону 102 и в отдел по борьбе с терроризмом и вновь отправилась к рабочей резиденции президента «Ок сарой».

Кроме требования допустить в качестве наблюдателя в зал суда она также развернула плакаты, где призвала вернуть деньги пострадавшим от действий мошенников в Ташкенте и Ангрене.

На этот раз все повторилось: вахта на КПП «Ок сарой» сообщила о пикете по рации начальству, а минут через десять приехали два милиционера, которые вежливо поинтересовались требованиями Урлаевой.

После чего опять предложили ей поехать с ними в Народную приемную при Аппарате президента и действительно туда ее отвезли.

Жителю Ангрена помогли

«Правда, второй участник пикета – житель Ангрена Рефат Усеинов, у которого квартирные мошенники отняли жилье, на пикет опоздал, а у него были все документы, поэтому прием временно отложили», – рассказывает правозащитница.

Затем ее доставили в 460-й опорный пункт милиции, находящийся неподалеку, туда же попросили приехать и опаздывающего Усеинова.

По словам Урлаевой, милиционеры, которые собрались в опорном пункте, как и в пошлый раз, были «вежливы и благожелательны».

С приехавшим туда Усеиновым переговорил сотрудник отдела по борьбе с терроризмом ГУВД (городское управление внутренних дел) Ташкента майор Бахром Дадакузиев.

Затем сотрудники милиции повели Усеинова в Народную приемную при Аппарате президента, где попросили советника президента принять его без очереди.

А затем еще посодействовали тому, чтобы Усеинова пригласили в прокуратуру Ташкентской области.

Там, как потом узнала правозащитница, с ним беседовал прокурор Анваржон Субанов, который записал все требования Усеинова о привлечении к уголовной ответственности хокима, судей Ангрена и Ахангарана, выносящих незаконные решения о признании квартир бесхозяйными.

Почему не сработал «пароль»?

Был в 460-м отделении и Азамат – начальник Яккасарайского отдела по борьбе с терроризмом. Урлаева сразу спросила его, почему «пароль» насчет того, что она его «старшая сестра», не сработал, но Азамат только виновато развел руками.

Однако при этом никто из правоохранителей не порекомендовал правозащитнице отказаться от намерения посещать судебные заседания в качестве наблюдателя.

Наоборот, по словам Урлаевой, майор Дадакузиев посоветовал ей поехать в город Ахангаран и наблюдать за тем, как там проходит суд над ангренскими мошенниками.

«Можно даже сказать, что Дадакузиев дал мне такое поручение», – говорит правозащитница.

Правда, спросить его насчет того, пустят ли ее на судебные заседания по ангренским мошенникам, правозащитница постеснялась. По ее мнению, в борьбе с судебной мафией иногда бессильны даже авторитетные правоохранители.