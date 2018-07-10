Преподаватель, избитый сыном замхокима, обратился к Шавкату Мирзиёеву

Бывший преподаватель из Намангана Сирожиддин Ашуров попросил президента РУз Шавката Мирзиёева помочь в расследовании дела о его избиении группой студентов-двоечников.

Ашуров, ныне находящийся на пенсии, записал видеообращение, в котором изложил детали дела. Видео редакции Ц-1 передал его адвокат Умиджон Давлатов.

Пенсионер рассказал, как 17 февраля 2012 года в вечернее время на него напала группа студентов Наманганского инженерно-технологического института (НИТИ), которым он в тот день не поставил зачет по политологии.

Преподаватель узнал в нападавших Бабура Эгамбердыева, Акмала Умурзакова, Гулома Султанова. Им помогали Шерзод Усманов и Фарход Назаров. Студенты проломили голову своему преподавателю и избивали в течение нескольких минут, после чего скрылись, прихватив с собой его личные вещи.

Однако следствие по этому делу завершилось ничем: не дошло до суда. По словам Ашурова, немалую роль в этом сыграла фигура Гулома Султанова, сына Азама Султанова, занимавшего в то время должность первого заместителя хокима Наманганской области.

А саму жертву группового избиения 2 июля 2012 года уволили, сославшись на то, что он не прошел переаттестацию преподавателей вузов.

Сам Ашуров считает, что ректор НИТИ Одилжон Маматкаримов подстроил увольнение, чтобы студенты, не аттестованные по политологии, смогли защититься и получить дипломы.

Обращения в городской суд Намангана, в областной суд по гражданским делам и Верховный суд Узбекистана по фактам избиения и незаконного увольнения также оказались напрасными.

Отчаявшись добиться справедливости за шесть лет, Сирожиддин Ашуров обратился за помощью к главе государства.