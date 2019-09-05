Президентская школа в Нукусе – открытие… в декабре

В Нукусе, столице Каракалпакстана, продолжается строительство президентской школы: ее открытие было приурочено не к 1 сентября, а к Дню Конституции – в декабре.

В президентскую школу в Нукусе, одну из четырех подобных учебных заведений, строящихся в Узбекистане, уже приняли 144 ученика. Классы обучения – с пятого по десятый, все классы – параллельные: «а» и «б», по 12 учеников в каждом.

Но откроет свои двери президентская школа, как теперь сообщает Министерство образования Каракалпакстана, только к Дню Конституции Узбекистана, отмечаемому 8 декабря.

Пока же дети, принятые в элитное учебное заведение, продолжают учиться в своих прежних школах, где накануне, 4 сентября, начался новый учебный год.

Строительство президентской школы в Нукусе началось согласно постановлению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 20 февраля 2019 года. В планах руководства страны было построить президентские школы в Ташкенте, Намангане, Хиве и Нукусе.

В Нукусе новая школа строится на улице Чарджау Абдирова, рядом с Каракалпакским госуниверситетом.

Неужели президентскую школу в Нукусе не могли построить к началу нового учебного года?

Представитель Министерства народного образования Республики Каракалпакстан Косимбат Даулетов на этот вопрос отвечает, что изначально ставилась задача подготовить школу не к 1 сентября, а к 8 декабря.

Это также относится еще к трем президентским школам, строящимся в других регионах Узбекистана, утверждает Даулетов.

По его словам, на сегодня из выделенных 54 млрд сумов (5 млн 756 тысяч 929 долларов США) профинансировано и освоено 50 млрд.

«Строительство идет строго по графику», – утверждает чиновник.

Старший советник Министерства народного образования Каракалпакстана по вопросам приема в президентскую школу Сулайман Хабипов рассказывает, что в данном учебном заведении профилирующим направлением будут точные и естественные науки, а также информационные технологии.

На период учебы школьники обеспечиваются не только общежитием, но и трехразовым бесплатным питанием. Кроме того, родители освобождаются от покупки школьной формы и необходимых учебных пособий.

Ограниченность подобных учебных заведений лишь четырьмя школами продиктована необходимостью апробации нововведения. В 2020–2021 годах президентские школы будут созданы и в других регионах Узбекистана, говорят каракалпакские специалисты из Минобразования.