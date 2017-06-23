Прием от имени президента Узбекистана: «Как дам по голове пиалушкой»

В Ташкенте во Дворце МВД состоялся прием граждан по вопросам прав человека: одним потребовалась «скорая помощь», другие стоически выдержали грубость и угрозы.

Прием граждан Узбекистана в рамках провозглашенного президентом Шавкатом Мирзиёевым «Диалога с народом», проходит во Дворце МВД в Ташкенте с 20 по 23 июня.

Главным представителем власти на приеме выступает советник президента по контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц Турсунхан Худойбергенов.

Кроме него пытаются помочь и решить проблемы людей генеральный прокурор Узбекистана Ихтиер Абдуллаев, министр внутренних дел Абдусалом Азизов и председатель Верховного суда РУз Козим Комилов.

«Считайте, что вас принимает сам президент»

Но главную роль играет Худойбергенов: он зачитывает списки приглашенных и распределяет людей согласно их проблеме по нужным кабинетам.

Некоторые сотрудники народной приемной, направляя граждан на встречу с ним, гордо напутствовали людей словами: «Считайте, что вас принимает сам президент».

Однако накануне появление основательно припозднившегося Худойбергенова вызвало настоящий шок у приглашенных – порядка 200 человек, приехавших со всех уголков страны.

Советник, начавший оглашать списки, делал это с редкой грубостью и бесцеремонностью.

Тех, кто оказывался в списках, направлял в нужный кабинет, а перед этим напутствовал сотрудников, отправленных для сопровождения счастливчиков, примерно такими словами:

«Забирайте и решайте. Но, если есть предатели, говорите им в глаза».

Граждан, которых Худойбергенов как советник по контролю и координации работы с обращениями фактически сам пригласил на это мероприятие, сильно покоробило узбекское слово «соткин» – «предатель».

Пиалушка и «скорая»

Но тех, кто пытался заикнуться о том, что в направленные Худойбергеновым кабинеты идти бесполезно, так как они там уже не раз были, а толку все равно нет, встречала еще большая грубость.

Очевидцы говорят, что на одного из приглашенных, бывшего сотрудника милиции, советник не просто наорал, а пригрозил словами: «Сейчас как дам по голове пиалушкой».

Неудивительно, что многие, встретив такое хамство, предпочли ретироваться.

Заявительнице Нине Сахарцевой, ожидавшей приема 21 год, но услышавшей от Худойбергенова, что ее дело не будет рассмотрено, стало плохо с сердцем.

Ожидавшей решения своего вопроса долгих 17 лет Сарвар Гареевой, у которой были убиты дети, также понадобилась помощь врачей.

Благо сотрудники Аппарата президента оказались на высоте: видимо, предвидя подобный «диалог с народом», заранее пригласили медиков.

Фото удалены

Как сообщает правозащитница Елена Урлаева из Ташкента, на присутствовавшую на приеме журналистку Саодат Омонову напали двое сотрудников спецслужб и выхватывали мобильный телефон, а затем силой тащили ее в милицейский отдел, угрожая статьей за хулиганство.

Журналист и правозащитница Малохат Эшанкулова, пришедшая на прием с 10-месячной внучкой, тоже подверглась давлению со стороны милиции: у нее отобрали мобильный телефон и уничтожили фото, которые были сделаны во время «разговора с народом».

Были ли решены проблемы хотя бы некоторых людей, приехавших со своими заботами к властям, пока неизвестно.

Прием граждан во Дворце МВД сегодня продолжится.