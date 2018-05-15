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    Приговор по делу о гибели Дианы Еникеевой устроил не всех

    Отец погибшей под колесами КамАЗа самаркандской учительницы Дианы Еникеевой хочет добиться наказания для директора школы, отправившей его дочь мести автотрассу.

    Поминальный столик Дианы Еникеевой; фото: xabar.uz
    Поминальный столик Дианы Еникеевой; фото: xabar.uz

    10 мая Самаркандский областной суд по уголовным делам вынес приговор двум фигурантам дела о гибели 23-летней учительницы Дианы Еникеевой.

    Суд признал виновными бывших заместителя хокима Каттакурганского района по молодежной политике, социальному развитию и духовно-просветительским делам Мусахона Музаффарова и заведующего районо Алишера Джуманазарова.

    Согласно определению суда, 13−14 марта Музаффаров поручил Джуманазарову распределить учителей и технических работников через директоров 98 школ и 12 профессиональных колледжей на участок магистральной трассы М-37.

    Как сообщает Газета.uz, они осуждены по статье 206 Уголовного кодекса Республики Узбекистан – «Превышение власти или должностных полномочий» – и приговорены к двум годам исправительных работ с удержанием 20% заработной платы в доход государства.

    Также они лишены права занимать руководящие должности в течение одного года.

    Диана погибла 14 марта: она попала под колеса КамАЗа на автотрассе международного значения М-37 «Самарканд – Бухара – Туркменбаши». Ее вместе с коллегами из каттакурганской школы № 42 отправили туда на субботник, связанный с визитом 17 марта в регион президента Шавката Мирзиёева.

    Водитель КамАЗа сядет на 6 лет

    Двумя неделями ранее, 1 мая, к шести годам лишения свободы был приговорен водитель грузовика Акрам Эльмурадов.

    Каттакурганский районный суд по уголовным делам признал его виновным по статье 266 Уголовного кодекса Республики Узбекистан – «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств».

    Также суд частично удовлетворил ходатайство потерпевшей стороны о возмещении материального и морального ущерба на сумму 19,8 млн сумов и 25 млн сумов соответственно.

    Эльмурадов также на три года лишен права управлять транспортными средствами.

    Однако сам водитель не согласился с приговором, и 4 мая его адвокат подал апелляцию. Ее рассмотрение назначено на 22 мая.

    Привлечены не все виновные

    Отец Дианы Александр Еникеев в интервью корреспонденту Ц-1 отказался подробно комментировать приговор суда. Но, по его мнению, к ответу за гибель дочери привлечены не все виновные.

    Он заявил, что намерен добиваться наказания и для директора школы Наргизы Болтаевой, которой в момент инцидента и вовсе не было в городе.

    В начале апреля стало известно, что приказом начальника областного управления народного образования она была уволена с занимаемой должности.

    «Директор виновата. Это мое личное мнение. Я буду добиваться, чтобы и она ответила. Это ее подчиненные, а где она в тот момент была – это ее дело», – говорит Александр Еникеев.

    С мнением о том, что к ответственности за гибель молодой учительницы привлечены не все виновные, согласен и самаркандский журналист Каримберди Турамурод, подвергшийся угрозам и нападению за расследование данного резонансного дела.

    Он, как и большинство пользователей соцсетей, считает, что осужденные чиновники были всего лишь исполнителями указаний. А вот те, кто их давал, остались в стороне.

    Мирзиёев обещал наказать виновных

    Между тем 17 апреля пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов во время брифинга заявил, что Мирзиёев поручил наказать должностных лиц, ответственных за гибель Еникеевой.

    Несколькими днями ранее глава государства высказался об этом лично. 13 апреля в ходе встречи с активом Сырдарьинской области Мирзиёев отметил, что в связи с трагедией его гложет чувство вины.

    Случившееся сподвигло власти Узбекистана начать кампанию по запрету использования в стране принудительного труда.

    А правительству поручено разработать постановление «о строгом запрете привлечения населения, особенно сотрудников здравоохранения и образования, а также студентов, к работам по благоустройству».

    Источник:Ц-1
    Темы: Образование в Узбекистане, Принудительный труд в Узбекистане
    Теги: Диана Еникеева принудительный труд в Узбекистане Узбекистан
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