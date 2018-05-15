Приговор по делу о гибели Дианы Еникеевой устроил не всех

Отец погибшей под колесами КамАЗа самаркандской учительницы Дианы Еникеевой хочет добиться наказания для директора школы, отправившей его дочь мести автотрассу.

10 мая Самаркандский областной суд по уголовным делам вынес приговор двум фигурантам дела о гибели 23-летней учительницы Дианы Еникеевой.

Суд признал виновными бывших заместителя хокима Каттакурганского района по молодежной политике, социальному развитию и духовно-просветительским делам Мусахона Музаффарова и заведующего районо Алишера Джуманазарова.

Согласно определению суда, 13−14 марта Музаффаров поручил Джуманазарову распределить учителей и технических работников через директоров 98 школ и 12 профессиональных колледжей на участок магистральной трассы М-37.

Как сообщает Газета.uz, они осуждены по статье 206 Уголовного кодекса Республики Узбекистан – «Превышение власти или должностных полномочий» – и приговорены к двум годам исправительных работ с удержанием 20% заработной платы в доход государства.

Также они лишены права занимать руководящие должности в течение одного года.

Диана погибла 14 марта: она попала под колеса КамАЗа на автотрассе международного значения М-37 «Самарканд – Бухара – Туркменбаши». Ее вместе с коллегами из каттакурганской школы № 42 отправили туда на субботник, связанный с визитом 17 марта в регион президента Шавката Мирзиёева.

Водитель КамАЗа сядет на 6 лет

Двумя неделями ранее, 1 мая, к шести годам лишения свободы был приговорен водитель грузовика Акрам Эльмурадов.

Каттакурганский районный суд по уголовным делам признал его виновным по статье 266 Уголовного кодекса Республики Узбекистан – «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств».

Также суд частично удовлетворил ходатайство потерпевшей стороны о возмещении материального и морального ущерба на сумму 19,8 млн сумов и 25 млн сумов соответственно.

Эльмурадов также на три года лишен права управлять транспортными средствами.

Однако сам водитель не согласился с приговором, и 4 мая его адвокат подал апелляцию. Ее рассмотрение назначено на 22 мая.

Привлечены не все виновные

Отец Дианы Александр Еникеев в интервью корреспонденту Ц-1 отказался подробно комментировать приговор суда. Но, по его мнению, к ответу за гибель дочери привлечены не все виновные.

Он заявил, что намерен добиваться наказания и для директора школы Наргизы Болтаевой, которой в момент инцидента и вовсе не было в городе.

В начале апреля стало известно, что приказом начальника областного управления народного образования она была уволена с занимаемой должности.

«Директор виновата. Это мое личное мнение. Я буду добиваться, чтобы и она ответила. Это ее подчиненные, а где она в тот момент была – это ее дело», – говорит Александр Еникеев.

С мнением о том, что к ответственности за гибель молодой учительницы привлечены не все виновные, согласен и самаркандский журналист Каримберди Турамурод, подвергшийся угрозам и нападению за расследование данного резонансного дела.

Он, как и большинство пользователей соцсетей, считает, что осужденные чиновники были всего лишь исполнителями указаний. А вот те, кто их давал, остались в стороне.

Мирзиёев обещал наказать виновных

Между тем 17 апреля пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов во время брифинга заявил, что Мирзиёев поручил наказать должностных лиц, ответственных за гибель Еникеевой.

Несколькими днями ранее глава государства высказался об этом лично. 13 апреля в ходе встречи с активом Сырдарьинской области Мирзиёев отметил, что в связи с трагедией его гложет чувство вины.

Случившееся сподвигло власти Узбекистана начать кампанию по запрету использования в стране принудительного труда.

А правительству поручено разработать постановление «о строгом запрете привлечения населения, особенно сотрудников здравоохранения и образования, а также студентов, к работам по благоустройству».