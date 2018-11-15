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    • Узбекистан

    Прокуратура признала факт нарушений прав предпринимателя из Коканда

    Военная прокуратура Ферганской области приняла редкое для РУз решение: признала противоправными действия СНБ 2016 года в отношении семьи предпринимателя из Коканда.

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    Сурат Икрамов, председатель Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ), и ташкентский адвокат Сергей Майоров заставили Военную прокуратуру Ферганской области расследовать события, имевшие место в Коканде в 2016 году вокруг семьи предпринимателя Миннавара Арипова и ег супруги Мухтасар.

    В конце октября они получили официальный ответ вышеназванного ведомства, что «факт незаконного ареста Ариповой Мухтасар Баходировны в течение 19 дней в октябре 2016 года подтвердился».

    «Подтвердились факты физического насилия в отношении нее, факты незаконных допросов самой Ариповой М., ее детей, ее близких и родственников». Был также подтвержден факт незаконного обыска в родительском доме Мухтасар.

    Из ответа Военной прокуратуры Ферганской области также следует, что «виновные в совершении преступления в отношении Ариповой М. Б. в настоящее время привлечены к уголовной ответственности за другие преступления».

    В основу жалобы ИГНПУ и адвоката Майорова легла история кокандского предпринимателя Миннавара Арипова, который в 2012 году был вынужден покинуть Узбекистан из-за давления и рэкета, с его слов, сотрудников Службы национальной безопасности (СНБ; переименована в СГБ – Служба госбезопасности), которые в конечном итоге разорили его торговый бизнес.

    Первое время Арипов проживал в Объединенных Арабских Эмиратах, где также подвергался шантажу СНБ, которая требовала от него сведений о проживавших там узбекистанцах.

    Миннавар не согласился быть доносчиком, и когда в 2016 году в Узбекистан вернулась его жена Мухтасар с четырьмя детьми, то была арестована СНБ, едва успев переступить порог дома. Женщина находилась без единого основания под арестом 19 дней, все это время ее пытали и били, даже палкой по пяткам и промежности…

    Среди арестованных оказались родственники Миннавара: брат, сестра и даже 15-летняя дочь Айша.

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    Правозащитник Сурат Икрамов; фото: ИГНПУ

    Сурат Икрамов говорит, что ответ Военной прокуратуры Ферганской области внушает оптимизм, что семья Ариповых наконец будет реабилитирована и сможет спокойно жить в Узбекистане, но, признается, что остается много вопросов.

    В первую очередь, по его словам, по факту преступлений в отношении Мухтасар дело так и не было возбуждено, хотя материалы по ее заявлению были приобщены к уголовному делу, по которому силовики были привлечены к ответственности.

    Адвокат Сергей Майоров написал ходатайство военному прокурору, где дотошно перечислил целый ряд важных вопросов.

    В первую очередь: «Кому (фамилия, имя, отчество) предъявлено обвинение в совершении преступлений в отношении Мухтасар Ариповой; по каким статьям УК РУз и по каким фактам? Какие должности занимали виновные лица на момент совершения преступлений?»

    Следующие вопросы вытекали из предыдущих: «Привлечены ли к уголовной или иной ответственности работники правоохранительных органов, участвовавшие в организации и проведении обыска в родительском доме Ариповой? Если привлечены, то кто именно (фамилия, имя, отчество)? Какие должности виновные лица занимали на момент совершения преступлений?»

    «Признана ли Мухтасар потерпевшей по уголовному делу? Если да – предоставьте копию этого следственного документа. В каком учреждении содержалась под арестом Арипова в октябре 2016 года? Допрошены ли работники, оформлявшие ее водворение в спецприемник?»

    «Когда возбуждено уголовное дело в отношении лиц, виновных в преступлении в отношении Ариповой М. Б. и какой регистрационный номер дела? Сообщите также фамилию, должность, звание следователя, который ведет расследование преступления, совершенного в отношении Ариповой».

    Майорова также интересовали следующие вопросы: «Привлечены ли к ответственности работник СНБ (Фергана) Нуритдин Махмудов и начальник отдела СНБ по Ферганской области Нодир Рахимов, которые непосредственно участвовали в незаконном задержании Мухтасар и ее пытках? Какие должности они занимали в октябре 2016 года, служат ли они в настоящее время в правоохранительных органах?»

    Руководитель ИГНПУ, затеявший данное расследование, не уверен в том, что прокуратура ответит на все эти вопросы. По мнению Икрамова, правоохранители «все равно будут отстаивать честь мундира, защищая своих сотрудников».

    «Но ИГНПУ в любом случае будет добиваться, чтобы довести дело Ариповых до конца», – уверяет правозащитник.

    Миннавар Арипов в настоящее время все еще проживает за границей – в Турции, он хотел бы вернуться в Узбекистан, но после произошедшего с его женой опасается и ждет положительного расследования, инициированного ИГНПУ.

    Источник:Ц-1
    Темы: Права человека в Узбекистане
    Теги: Военная прокуратура Узбекистана Коканд Сурат Икрамов Узбекистан
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