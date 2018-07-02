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    Россияне смогут лишить регистрации мигрантов-квартиросъемщиков

    Отсутствие иностранца по месту регистрации позволит арендодателю выписать его раньше срока, сказано в законопроекте, подготовленном КПРФ.

    Мигранты в России; фото: Колокол России
    Мигранты в России; фото: Колокол России

    «Сейчас выписать мигранта раньше оговоренного срока почти невозможно, пока он не зарегистрируется в другом месте или не покинет Россию, – говорит депутат Госдумы Сергей Гаврилов. – Теперь факт отсутствия станет основанием для прекращения регистрации: принимающей стороне будет достаточно подать заявление в МВД».

    Ранее Госдума РФ приняла проект закона, запрещающий получать временную регистрацию по адресу работодателя, если иностранный гражданин там не проживает.

    Эти меры связаны с необходимостью мониторинга миграционной политики, говорят в думском комитете по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

    Темы: Миграция, Работа в Узбекистане, Россия и Центральная Азия
    Теги: мигранты работа регистрация Россия
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