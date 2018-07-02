Россияне смогут лишить регистрации мигрантов-квартиросъемщиков

Отсутствие иностранца по месту регистрации позволит арендодателю выписать его раньше срока, сказано в законопроекте, подготовленном КПРФ.

«Сейчас выписать мигранта раньше оговоренного срока почти невозможно, пока он не зарегистрируется в другом месте или не покинет Россию, – говорит депутат Госдумы Сергей Гаврилов. – Теперь факт отсутствия станет основанием для прекращения регистрации: принимающей стороне будет достаточно подать заявление в МВД».

Ранее Госдума РФ приняла проект закона, запрещающий получать временную регистрацию по адресу работодателя, если иностранный гражданин там не проживает.

Эти меры связаны с необходимостью мониторинга миграционной политики, говорят в думском комитете по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.