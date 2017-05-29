Салиджону Абдурахманову исполнилось 67 в узбекистанской тюрьме

Журналист из Каракалпакстана Салиджон Абдурахманов встретил свой девятый день рождения в тюрьме. Уже аксакал, больной и немощный, но Узбекистану он все еще нужен только в тюрьме.

28 мая Салиджону Абдурахманову, журналисту из Каракалпакстана, работавшему на закрывшийся сайт Uznews.net, а также сотрудничавшему с рядом других независимых изданий, исполнилось 67 лет.

Это уже девятый день рождения, который Абдурахманов, осужденный в 2008 году на десять лет лишения свободы по сфабрикованному делу о попытке сбыта наркотиков, встречает в заключении.

Его сын Даврон говорит, что они с матерью намерены отправиться в колонию в Карши, на юге страны, где содержится глава их семьи, чтобы поздравить его с днем рождения.

В последний раз семья виделась с Салиджоном три месяца назад. По словам родных, они привыкли к его больному и немощному виду (журналист страдает хроническим заболеванием желудка и других органов, болями в суставах), но им по-прежнему трудно говорить, что в его деле нет никаких сдвигов.

По словам Даврона, примерно три месяца назад его дед, 94-летний отец Салиджона Абдураим Абдурахманов направил письмо в виртуальную приемную президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с просьбой освободить его сына по старости и болезни, но никакого ответа не получил.

Кампанию в защиту журналиста ведет международная организация ЮНЕСКО, которая неоднократно делала запрос властям Узбекистана об освобождении Абдурахманова, но в ответ получала уведомления, что он остается в заключении и не подпадает под амнистии, обычно позволяющие выход на свободу всем лицам старше 60 лет, за нарушения внутреннего режима места лишения свободы.

Но, по словам родных Салиджона, о предъявленных нарушениях неизвестно не только им, но и самому заключенному журналисту. Международную организацию, скорее всего, вводят в заблуждение.

Зачем Узбекистану держать в заключении уже состарившегося и потерявшее здоровье человека, не представлявшего опасности и в лучшие годы своей журналистской карьеры?

Страх огласки, разоблачения – основной инстинкт, которым руководствовалась власть Узбекистана и входящего в его состав Каракалпакстана во время правления в стране первого президента Ислама Каримова.

Но семья Абдурахманова надеется, что эта практика, заставлявшая власть избавляться от независимых журналистов, как и многое другое, останется в каримовском прошлом.

В январе 2017 года, через месяц после инаугурации нового президента страны Шавката Мирзиёева, Комитет по защите журналистов (CPJ), базирующийся в Нью-Йорке, призвал главу РУз снять ограничения со СМИ, утверждая, что заявленные им реформы в стране, ответственность властных органов перед народом невозможно обеспечить без свободы слова и работающих в стране независимых изданий.

Комитет призвал освободить заключенных журналистов: Салиджона Абдурахманова, Дильмурода Сайида, Юсуфа Рузимурадова, а также Мухаммада Бекжана и Джамшида Каримова (двое последних уже вышли на свободу).

Семья Абдурахманова надеется, что перемены наступят и в судьбе их отца.

«Спасибо за поздравления с днем рождения отца, – говорит Даврон Абдурахманов, – мы надеемся, что едем увидеть его в колонии в последний раз. Он болен, ему нужен дом и уход самых близких людей».