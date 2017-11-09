Сестра ташкентского инвалида никакого удовлетворения не испытывает

Администрация Яккасарайского района Ташкента утверждает, что заявительница, сообщившая, что помощь не доходит до ее брата-инвалида, удовлетворилась ответом. Но этого не было…

Дословно ответ, подписанный хокимом Яккасарайского района Ташкента Сарваром Махаметовым, звучит так: «…с решением районного Совета махаллей Довлатова Т. В. согласилась и признала свое удовлетворение».

Как рассказывает Татьяна Довлатова, жительница Ташкента и сестра 64-летнего инвалида 1-й группы Юрия Николаева, ее действительно просили зайти в фонд «Махалля» при районном хокимияте.

И весь разговор свелся к тому, как положено по закону оформлять материальную помощь.

«Но это я и так прекрасно знаю, – говорит Довлатова. – Потому что больше двух недель до этого разговора я уже передала в фонд «Махалля» пакет таких документов».

Сестра парализованного инвалида очень огорчена тем, что ни во время беседы в этом фонде, ни в ответе хокимията не было ни слова сказано о том, почему продуктовая помощь от спонсоров в махалле «Ракатбоши» не доходит до малоимущих и инвалидов, кому она и предназначена.

Раз – коробка, два – коробка…

Ц-1 уже писал об этой истории, касающейся проблем исчезновения спонсорской помощи инвалидам

Встретившись с представителем спонсора – фирмы BRADUS PLUS, Довлатова выяснила, что дважды в год, на празднование Навруза и День независимости, компания предоставляет для малоимущих жителей махалли «Ракатбоши» богатые продуктовые подарки.

На каждый праздник они дарят по 40 объемистых коробок общей стоимостью в 7 миллионов сумов (около 875 долларов по нынешнему курсу).

При этом парализованный Николаев, хотя его фамилия и есть в списках малоимущих граждан махалли «Ракатбоши», получил только одну продуктовую посылку на прошлогодний праздник Навруз.

Получается, за минувшие полтора года инвалид должен был получить еще три коробки продуктов, которые из махаллинского комитета делись неизвестно куда.

Как «признать свое удовлетворение»?

Обо всем этом Довлатова написала не только в Ц-1, но и в виртуальную приемную президента Узбекистана.

«Мне совершенно непонятно, почему все эти вопросы остались без ответа? И какое удовлетворение я могу от этого испытывать?» – спрашивает Довлатова.

Сестра инвалида Николаева написала также жалобу в прокуратуру и в Яккасарайское РУВД (районное управление внутренних дел). Но из милиции пока ничего не ответили.

А прокуратура сообщила, что жалоба переправлена в Яккасарайский хокимият. И, значит, вместе с ним испытывает удовлетворение от исчезновения коробок с продуктами.

Довлатова рассказывает, что ее брат Николаев очень плох: 15 дней не принимает никакой пищи.