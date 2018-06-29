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    Шахрисабз останется в Списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

    Исторический центр Шахрисабза в Кашкадарьинской области РУз не исключат из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, но с небольшой оговоркой.

    Ак-сарай Амира Тимура в Шахризабзе; фото: ymblanter.livejournal.com
    Ак-сарай Амира Темура в Шахрисабзе; фото: ymblanter.livejournal.com

    На 42-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящей в эти дни в Бахрейне, вице-премьер РУз Азиз Абдухакимов, ранее занимавший должность министра туризма, заявил, что стройка в исторической части Шахрисабза была связана с улучшением условий жизни местных жителей.

    В 2016 году на 40-й сессии в Стамбуле члены Комитета включили Шахрисабз в Список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой.

    Абдухакимов рассказал о «дорожной карте», об охране исторических объектов и создании группы экспертов, которые займутся оценкой архитектурного наследия Узбекистана.

    По итогам переговоров было принято решение создать рабочую группу по созданию альтернативного проекта решения Комитета Всемирного наследия, предусматривающего сохранение исторического центра Шахрисабза в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет Gazeta.uz со ссылкой на свои источники.

    Организация включила Шахрисабз в список материального культурного наследия в 2000 году.

    Темы: Культура Узбекистана, Строительство в Узбекистане, Узбекистан
    Теги: Узбекистан Шахрисабз ЮНЕСКО
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