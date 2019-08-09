Шавкат Мирзиёев и его хокимы: милые бранятся – только тешатся?

Когда президент Узбекистана ругает своих подчиненных – звучит сочно, людям это нравится, как будто он на их стороне. … Хокимам и министрам, будьте уверены, такая критика тоже нравится…

Буквально сразу же после смены власти в Узбекистане в 2016 году, когда вторым президентом страны стал Шавкат Мирзиёев, в СМИ стали появляться критические высказывания нового лидера в адрес чиновников.

Непривычная для узбекистанцев риторика звучала как бальзам на душу населения. Остро и в грубой форме новый глава государства затрагивал давно наболевшие темы, о которых при Каримове можно было говорить только шепотом.

Очевидно, президенту, который провозгласил себя реформатором застоявшейся системы, нужно было убедить всех в своем непоколебимом курсе на кардинальные изменения.

И народ в большинстве своем поверил своему новому президенту. Ведь он дал надежду не на призрачное светлое будущее, а на уже вполне обозримое достойное настоящее, провозгласив приоритет «диалога с народом».

Что-то изменилось?

Сразу после досрочных выборов президента Узбекистана, прошедших 4 декабря 2016 года, новоизбранный глава государства заговорил и о назревшей необходимости сделать должность хокимов (глав администраций) выборной.

Однако спустя почти три года правления Мирзиёева никаких реформ в аппарате исполнительной власти так и не произошло. О президентской инициативе выборов хокимов благополучно забыли.

Более того, продолжая критиковать работу глав администраций, Мирзиёев даже обмолвился о том, что они представляют президента на местах и находятся под его личной защитой.

Это заявление как будто воодушевило хокимов. В СМИ то и дело стали появляться сообщения об их произволе, ненормативных высказываниях в адрес подчиненных и рукоприкладстве.

В отличие от этих сообщений, реакция президента появляется чуть позже, и то в основном, когда ситуация приобретает широкий резонанс или доходит до критической точки.

Но и тогда Мирзиёев сводит наказание провинившегося хокима к «пожуриванию», как нашкодившего ребенка, когда отругать надо, а наказать жалко.

Ц-1 вспомнил самые громкие выступления президента в адрес своих подчиненных за его почти трехлетний период у власти.

Что воспитал, то и получил

Последние на сегодняшний день критические высказывания Мирзиёева, прозвучавшие в адрес его подчиненных, касались произвола местной власти на местах, связанного со сносом жилых домов.

2 августа на видеоселекторном совещании президент отругал хокимов Ферганской области – Шухрата Ганиева, Хорезмской области – Фархада Эрманова и Кашкадарьинской области – Зафара Рузиева.

«Вот сегодняшние комментарии интернет-пользователей относительно сноса недвижимости в Риштане. Бессовестный хоким Ферганской области. Дали столько денег, я даю вам готовые деньги. Для чего? Для программы «Обод кишлок». Вот твоя «дружба», господин Ганиев… Бессовестные люди, окружающие тебя… Твоей фотографии нет, стоит фотография президента, люди плачут…

Посмотри Интернет. У Ганиева нет слов, ты, бессовестный, дурак, как Эрманов, говоришь: «Ломай, ломай!» Перед сносом сломай себе голову! Сломай себе голову. Я для этого воспитывал вас? Вот ваша дружба…» – приводит слова президента интернет-издание Газета.uz.

Мирзиёев отметил, что многие жители воспринимают действия хокимов как поручение и политику президента.

«В Интернете пишут: «Президент дал поручение сносить, вызвать недовольство людей». Я тебе сколько раз говорил, бессовестный, столько денег дал для Риштана. Я сказал обновить Риштан, но, удовлетворив людей, господин Ганиев. Опытный хоким. Вместе с Рузиевым вы – предатели. Эрманов вчера пришел [на пост хокима области]. А вы двое? Вместе с вами можно выполнять большие дела? Никогда. Потому что человек боится давать вам поручения. Потому что нет потенциала, знаний, не читаете книг, постановлений президента», – заявил глава государства.

Президенту пришлось поднять эту тему публично. Отмалчиваться – значит подтвердить царящее в стране мнение людей, что Мирзиёев лично дает поручение ломать жилье, исполняющееся повсеместно в Узбекистане.

Обман и принуждение

Ситуация действительно накалена. Ночью 27 июля сотни человек, недовольных невыплатой компенсации за снесенное жилье, перекрыли автодорогу Ургенч – Ханка в Хорезмской области.

На следующий день на место вылетел премьер-министр Абдулла Арипов, и владельцам снесенных домов в Ургенче сразу же начали выплачивать компенсации.

Неделей ранее, 20 июля, житель Яккабагского района Кашкадарьинской области облил заместителя хокима района бензином и поджег за попытку сноса магазина.

Хоким и прокурор района после широкой огласки в Сети были освобождены от должностей, а в отношении подожженного чиновника, как, впрочем, и поджигателя, возбуждено уголовное дело.

5 июля Шавкат Мирзиёев высказался и относительно другого резонансного события, произошедшего в середине мая в Андижане. После визита президента в регион стало известно, что администрация обманула нескольких женщин, отобрав у них дома, выделенные к приезду главы государства.

Позже в Сети распространилась аудиозапись, в которой хоким Андижанской области Шухратбек Абдурахмонов грубо оскорбляет чиновников, включая представителей министерств.

«Я тебя уважаю, но твои слова в Интернете меня обидели. Успокойся и будь серьезным человеком. Преданность – это одно, а должность и работа – это другое», – сказал Мирзиёев.

«Медвежья услуга»

Резонансные события происходили и в прошлом году. 13 апреля 2018-го президент прокомментировал гибель самаркандской учительницы Дианы Еникеевой.

23-летняя учительница Каттакурганской школы № 42 была сбита автомобилем КамАЗ во время организованного на оживленной трассе субботника в честь визита в регион главы государства.

«Какой-то хоким, замхокима сказал, что кто-то когда-то приедет. Три дня до приезда президента это было. Но в своем сердце я чувствую, как будто из-за меня она умерла», – сказал тогда Мирзиёев.

Он пообещал отныне строго наказывать руководителей за принудительное привлечение граждан страны к работам по благоустройству территорий, назвав эти действия «медвежьей услугой».

Спустя несколько дней, 17 апреля, премьер Абдулла Арипов заявил, что «по поручению президента каждый случай принудительного труда будет рассматриваться как чрезвычайная ситуация, которая должна изучаться совместно с органами прокуратуры и другими правоохранительными структурами».

Однако практика использования принудительного труда в Узбекистане по-прежнему не искоренена. Последнее событие на сегодняшний день, связанное с этим, произошло в Бухаре.

В июле, в самый разгар летней жары, бюджетников около месяца заставляли выходить на «добровольный» хашар (субботник) на мусульманском кладбище Хазрати-Имом.

Никаких объявлений о чрезвычайных ситуациях не последовало, как и официальной реакции властей в Ташкенте.

На место хокима – «простых людей»

В декабре 2018 года президент подверг резкой критике и работу Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана.

«Организация контроля над исполнением законов входит в число конституционных полномочий председателя Сената и спикера Законодательной палаты. Но, к сожалению, мы не видим кардинальных изменений в деятельности парламента в данном направлении.

В этом году государственным органам и должностным лицам Сенат направил лишь два парламентских запроса, а Законодательная палата – три», – отметил тогда Мирзиёев.

В апреле 2018 года президент уволил хокима Ташкента Рахмонбека Усманова, а на его место назначил бизнесмена Джахонгира Артыкходжаева.

В ходе видеоселекторного совещания 26 апреля Мирзиёев прокомментировал это и снова подверг критике хокимов, сказав, что на их место есть много «простых людей».

«Сделайте вывод о назначении нового хокима города Ташкента. Много достойных, простых людей, патриотов… Одна гарантия – удовлетворить потребность народа. Каким образом? Каждый день надо что-то инициировать, изучать и стараться. Не нужны люди, которые сидят и занимаются очковтирательством», – сказал тогда глава государства.

Под защитой судов и президента

В декабре 2017-го президент Узбекистана впервые обратился с Посланием к парламенту. В нем также звучала критика в адрес хокимов. На этот раз – за оскорбление и рукоприкладство, сообщения о которых появлялись в СМИ.

«Люди еще не изменились, культура не изменилась, в том числе и у хокимов. Хокимы трех районов не умеют разговаривать с людьми, кто дал им право оскорблять людей? Кто? Это свидетельствует об их бескультурье и неграмотности», – сказал Шавкат Мирзиёев, опустив тот факт, что рукоприкладствам и оскорблениям по закону должна быть дана соответствующая правовая оценка.

Вместо этого глава государства подчеркнул, что хокимы являются представителями президента и находятся под его защитой.

Критиковал Мирзиёев и работу судов. 13 июня 2017 года он говорил о незаконных действиях судей и их безразличии к проблемам людей. Впредь, пообещал он, оценку их деятельности даст сам народ.

Впоследствии судьи принесли клятву верой и правдой служить закону. Однако независимости так и не получили. Не происходит и давно назревшая судебная реформа.

Итоги с Мирзиёевым

Можно подвести итоги: за минувшие почти три года со дня прихода к власти Шавката Мирзиёева: президент продолжает на публике ругать своих подчиненных, народ пока еще воодушевляется его словами.

Хокимам и министрам эта форма общения, можно быть уверенными, должна особенно нравиться: Мирзиёев каждый раз утверждает, что его ставленники выше закона, они не работают в установленном правовом поле, по отношению к ним не проводится ни расследований, ни финансовых проверок, то есть наказания в рамках закона не будет.

Мирзиёев формулирует задачу для своих протеже: продвигать политику президента без эксцессов и ущерба его имиджу, чтобы узбекистанский лидер выглядел борцом и защитником простого народа, даже если с землей сравняют целые кишлаки и города…