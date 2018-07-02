Шавкат Мирзиёев предложил студенту кресло замглавы Госкомтуризма

После выступления студента Вестминстерского университета на совещании в Ташкенте президент РУз Шавкат Мирзиёев предложил ему должность заместителя председателя Госкомтуризма.

23-летний студент по имени Саидакбархон на совещании с участием хокимов районов и глав ведомств, прошедшем 29 июня в Ташкенте, выступил с конкретными предложениями по развитию туризма в Узбекистане.

Глава государства с улыбкой выслушал идеи молодого человека, уточнил, на каком курсе университета он учится, а затем предложил должность заместителя председателя Государственного комитета по развитию туризма.

«Такие люди нужны страны, они живут своей работой. Смотри, кого я тебе нашел», – сказал президент, обращаясь к экс-главе Госкомтуризма Азизу Абдухакимову.

В 2017 году в качестве эксперимента Шавкат Мирзиёев назначил двух выпускников вузов на ответственные посты в правительстве. 22-летний Алишер Садуллаев стал замминистра народного образования, а 25-летний Алимжан Туйчиев – замминистра связи и информационных технологий.