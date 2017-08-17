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    Школьная реформа в Узбекистане: чего ждать от нового учебного года

    Всех первоклашек Узбекистана ждут «президентские подарки», а старшеклассников – шестидневка с возможностью осваивать профессию в рамках школы, утвердил накануне Шавкат Мирзиёев.

    Шавкат Мирзиёев на совещании о системе образования в РУз; фото: gov.uz
    Шавкат Мирзиёев на совещании о системе образования в РУз; фото: gov.uz

    Школьная реформа, которую затеял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, обретает конкретные очертания.

    На состоявшемся накануне совещании президента и министров из сферы образования Узбекистана говорилось о конкретных цифрах и задачах, поставленных перед страной в связи с проводящейся реформой среднего специального образования или же возвратом к 11-летнему обучению в школе.

    Главная реорганизация: все выпускники девятых классов в Узбекистане, изъявившие желание продолжить обучение в десятых классах, останутся в школах.

    При этом учащиеся не будут освобождены от предметов, связанных с освоением профессии. Так, пять дней в неделю школьники будут изучать общеобразовательные предметы, один день – специальные предметы.

    Так называемые «спецы» учащиеся 6956 школ страны будут проходить в учебно-производственных помещениях 615 колледжей.
    Для 2703 школ, расположенных вдали от колледжей, такие комплексы организуют в 1103 школах.

    В школы направят кадры из колледжей

    В связи с увеличением учебной нагрузки в школах Узбекистана возникла нехватка 22 тысяч учителей.

    Ожидается, что около 9,5 тысячи специалистов придут в учебные заведения из вузов, 13 тысяч – из сокращаемых лицеев и колледжей.

    С начала 2017–2018 учебного года 116 тысяч учителей пройдут курсы повышения квалификации.

    Для сотен тысяч 10-классников уже изданы 8,5 млн учебников и пособий.

    Следить за ходом реализации реформы в каждой школе будут городские управления и районные отделения народного образования (ГУНО и РОНО).

    До 25 августа все образовательные учреждения республики должны подготовиться к новому учебному году, осенне-зимнему отопительному сезону и завершить ремонтно-строительные работы.

    Около 650 тысяч первоклашек получат специальные подарочные наборы к новому учебному году. «Президентские подарки» состоят из школьных сумок и учебных принадлежностей в количестве 12 штук.

    От бумаготворчества освобождаются только профессора

    Президент поручил освободить профессоров – преподавателей вузов от бумажной работы, бюрократических поручений с целью направления их потенциала на развитие науки.

    Учителей школ, преподавателей оставшихся лицеев и колледжей, а также вузов это правило, увы, не коснется. Напротив, профильные ведомства усилят контроль над соблюдением учебных планов.

    Идея по привлечению 9,5 тысячи выпускников вузов в школы также кажется маловероятной.

    Как нам рассказали в одной из школ Юнусабадского района Ташкента, дальше практики и отработки диплома выпускники вузов не идут.

    Излишняя бюрократия и множество дополнительных обязанностей, помимо скромных окладов являются причиной всему. При этом дефицит преподавательского состава в школах страны превышает 20–25%.

    Источник:Ц-1
    Темы: Образование в Узбекистане, Реформа Узбекистана
    Теги: 11-летнее образование в Узбекистане образование в Узбекистане Узбекистан Шавкат Мирзиеев школы в Узбекистане
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