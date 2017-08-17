Школьная реформа в Узбекистане: чего ждать от нового учебного года

Всех первоклашек Узбекистана ждут «президентские подарки», а старшеклассников – шестидневка с возможностью осваивать профессию в рамках школы, утвердил накануне Шавкат Мирзиёев.

Школьная реформа, которую затеял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, обретает конкретные очертания.

На состоявшемся накануне совещании президента и министров из сферы образования Узбекистана говорилось о конкретных цифрах и задачах, поставленных перед страной в связи с проводящейся реформой среднего специального образования или же возвратом к 11-летнему обучению в школе.

Главная реорганизация: все выпускники девятых классов в Узбекистане, изъявившие желание продолжить обучение в десятых классах, останутся в школах.

При этом учащиеся не будут освобождены от предметов, связанных с освоением профессии. Так, пять дней в неделю школьники будут изучать общеобразовательные предметы, один день – специальные предметы.

Так называемые «спецы» учащиеся 6956 школ страны будут проходить в учебно-производственных помещениях 615 колледжей.

Для 2703 школ, расположенных вдали от колледжей, такие комплексы организуют в 1103 школах.

В школы направят кадры из колледжей

В связи с увеличением учебной нагрузки в школах Узбекистана возникла нехватка 22 тысяч учителей.

Ожидается, что около 9,5 тысячи специалистов придут в учебные заведения из вузов, 13 тысяч – из сокращаемых лицеев и колледжей.

С начала 2017–2018 учебного года 116 тысяч учителей пройдут курсы повышения квалификации.

Для сотен тысяч 10-классников уже изданы 8,5 млн учебников и пособий.

Следить за ходом реализации реформы в каждой школе будут городские управления и районные отделения народного образования (ГУНО и РОНО).

До 25 августа все образовательные учреждения республики должны подготовиться к новому учебному году, осенне-зимнему отопительному сезону и завершить ремонтно-строительные работы.

Около 650 тысяч первоклашек получат специальные подарочные наборы к новому учебному году. «Президентские подарки» состоят из школьных сумок и учебных принадлежностей в количестве 12 штук.

От бумаготворчества освобождаются только профессора

Президент поручил освободить профессоров – преподавателей вузов от бумажной работы, бюрократических поручений с целью направления их потенциала на развитие науки.

Учителей школ, преподавателей оставшихся лицеев и колледжей, а также вузов это правило, увы, не коснется. Напротив, профильные ведомства усилят контроль над соблюдением учебных планов.

Идея по привлечению 9,5 тысячи выпускников вузов в школы также кажется маловероятной.

Как нам рассказали в одной из школ Юнусабадского района Ташкента, дальше практики и отработки диплома выпускники вузов не идут.

Излишняя бюрократия и множество дополнительных обязанностей, помимо скромных окладов являются причиной всему. При этом дефицит преподавательского состава в школах страны превышает 20–25%.