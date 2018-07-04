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    Сотрудников ГУВД Ташкента привлекли к благоустройству

    Столичные милиционеры собираются на хашар «в свободное от службы время» и помогают людям с ограниченными возможностями.

    ГУВД Ташкента участвует в реализации программы "Обод махалля"; фото: iibb.uz
    ГУВД Ташкента участвует в реализации программы «Обод махалля»; фото: iibb.uz

    Личный состав Управления координации деятельности отдела внутренних дел (УКД ОВД) Сергелийского района привел в порядок двор 83-летней Розы Узбековой. Коллеги из Бектемирского района расчистили двор и залатали стену в доме Зокира Букаева. Их примеру последовали сотрудники Яккасарайского УКД ОВД, сообщает сайт ГУВД Ташкента.

    Правоохранительные органы принимают непосредственное участие в реализации программы «Обод махалля» («Благоустроенная махалля»). Милиционеры не только помогают облагораживать дворы и улицы, но и оказывают силовую поддержку строителям и представителям районных хокимиятов.

    Ранее Ц-1 писал, что жители Ташкента недовольны программой реновации за насильственные методы ее реализации.

    Темы: Принудительный труд в Узбекистане, Ташкент, Узбекистан
    Теги: ГУВД Ташкента обод махалля хашар
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