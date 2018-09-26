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    • Узбекистан

    Соцслужбы РУз выявили почти 2500 неучтенных детей

    В результате подомового обхода в Узбекистане социальные службы выявили 2457 незарегистрированных детей, сообщает Агентство госуслуг в Telegram-канале.

    Нередко в приграничных конфликтах участвуют дети; фото: Доклад Омбудсмена КР
    Иллюстративное фото

    Ревизия органов ЗАГС позволила Агентству государственных услуг при помощи социальных служб впервые привести статистику неучтенных детей в стране. Их родители по каким-то причинам либо из-за недостаточного уровня правовых знаний не получили на детей свидетельства о рождении.

    На 25 сентября сотрудники Агентства госуслуг обошли около 48 тысяч семей.

    До 1 июля 2019 года перед ведомством поставлена задача – выявить всех незарегистрированных детей и выдать им свидетельства о рождении, пишет Kun.uz.

    Темы: Дети и права ребенка, Узбекистан
    Теги: Дети Узбекистана неучтенные дети свидетельства
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