Соцслужбы РУз выявили почти 2500 неучтенных детей

В результате подомового обхода в Узбекистане социальные службы выявили 2457 незарегистрированных детей, сообщает Агентство госуслуг в Telegram-канале.

Ревизия органов ЗАГС позволила Агентству государственных услуг при помощи социальных служб впервые привести статистику неучтенных детей в стране. Их родители по каким-то причинам либо из-за недостаточного уровня правовых знаний не получили на детей свидетельства о рождении.

На 25 сентября сотрудники Агентства госуслуг обошли около 48 тысяч семей.

До 1 июля 2019 года перед ведомством поставлена задача – выявить всех незарегистрированных детей и выдать им свидетельства о рождении, пишет Kun.uz.