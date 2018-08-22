Строители-мигранты в Котельниках могли отравиться привозной едой

Пострадавшие в результате отравления мигранты из Узбекистана работали и питались в строительном городке на станции «Молодежная» в городе Котельники Московской области.

По данным ТАСС, продукты питания рабочим привозили прямо в строительный городок, где они жили.

Вечером 20 августа 25 из них стало плохо, около полуночи они вызвали «скорую помощь». Еще одному мигранту, уроженцу Хорезмской области Одилбеку Эшметову было плохо с 18 августа.

Он скончался в ночь с 20 на 21 августа, не дождавшись приезда неотложки. Вскоре его тело доставят в Узбекистан.

В МЧС Узбекистана раскрыли имена пострадавших.

В Люберецкую городскую больницу №1 госпитализированы восемь человек:

1. Матанов Модат Римбаевич-35 лет;

2. Козокбоев Усмон Бегамович-20 лет;

3. Нарбоев Шарафбек Мумикович-42 года;

4. Талимов Хусан Шониезович- 29 лет;

5. Мухторов Анжи Юсупович-30 лет;

6. Муюдов Улукбек-48 лет;

7. Зайнетдинов Хошимжон Абдуллажон углы-19 лет;

8. Эшкуватов Собиржон Шобирджонович-20 лет;

В Люберецкую городскую больницу №2 госпитализированы пять человек:

1. Холдоров Даниёр Мамарасулович- 21 год;

2. Турсунов Кувонч Зафарович- 19 лет;

3. Камалов Самаридин Толхинович- 20 лет;

4. Худойкулов Анвар Рузмаматович — 40 лет;

5. Кудратов Зариф Набиевич — 33 года;

В Раменскую Центральную районную больницу госпитализированы шесть человек:

1. Таюмов Эбабек Абдуразокович — 31 год;

2. Тагаев Лочин Гулмурадович — 31 год;

3. Бабаджанов Артур Рахимбакович — 31 год;

4. Абдуллаев Мухтар Сабирович-46 лет;

5. Давлатов Иззатбек Худайберганович-22 года;

6. Ахмедов Максадбек Раджабович-23 года

В Жуковскую городскую больницу госпитализированы четыре человека:

1. Чухоев Абдухалим Абдурахмонович-29 лет;

2. Расулов Отабек Нормейгалиевич-21 год;

3. Ермаков Хурсанд Соатбекович-20 лет;

4. Торшиев Гайрат Хуррамович-40 лет.

Отказались от госпитализации:

1. Обидов Сухраб Зухратдинович-39 лет;

2. Таримов Акбар Эгамбердиевич-38 лет.