Строители-мигранты в Котельниках могли отравиться привозной едой

Пострадавшие в результате отравления мигранты из Узбекистана работали и питались в строительном городке на станции «Молодежная» в городе Котельники Московской области.
По данным ТАСС, продукты питания рабочим привозили прямо в строительный городок, где они жили.
Вечером 20 августа 25 из них стало плохо, около полуночи они вызвали «скорую помощь». Еще одному мигранту, уроженцу Хорезмской области Одилбеку Эшметову было плохо с 18 августа.
Он скончался в ночь с 20 на 21 августа, не дождавшись приезда неотложки. Вскоре его тело доставят в Узбекистан.
В МЧС Узбекистана раскрыли имена пострадавших.
В Люберецкую городскую больницу №1 госпитализированы восемь человек:
1. Матанов Модат Римбаевич-35 лет;
2. Козокбоев Усмон Бегамович-20 лет;
3. Нарбоев Шарафбек Мумикович-42 года;
4. Талимов Хусан Шониезович- 29 лет;
5. Мухторов Анжи Юсупович-30 лет;
6. Муюдов Улукбек-48 лет;
7. Зайнетдинов Хошимжон Абдуллажон углы-19 лет;
8. Эшкуватов Собиржон Шобирджонович-20 лет;
В Люберецкую городскую больницу №2 госпитализированы пять человек:
1. Холдоров Даниёр Мамарасулович- 21 год;
2. Турсунов Кувонч Зафарович- 19 лет;
3. Камалов Самаридин Толхинович- 20 лет;
4. Худойкулов Анвар Рузмаматович — 40 лет;
5. Кудратов Зариф Набиевич — 33 года;
В Раменскую Центральную районную больницу госпитализированы шесть человек:
1. Таюмов Эбабек Абдуразокович — 31 год;
2. Тагаев Лочин Гулмурадович — 31 год;
3. Бабаджанов Артур Рахимбакович — 31 год;
4. Абдуллаев Мухтар Сабирович-46 лет;
5. Давлатов Иззатбек Худайберганович-22 года;
6. Ахмедов Максадбек Раджабович-23 года
В Жуковскую городскую больницу госпитализированы четыре человека:
1. Чухоев Абдухалим Абдурахмонович-29 лет;
2. Расулов Отабек Нормейгалиевич-21 год;
3. Ермаков Хурсанд Соатбекович-20 лет;
4. Торшиев Гайрат Хуррамович-40 лет.
Отказались от госпитализации:
1. Обидов Сухраб Зухратдинович-39 лет;
2. Таримов Акбар Эгамбердиевич-38 лет.