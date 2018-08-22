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    • Узбекистан

    Строители-мигранты в Котельниках могли отравиться привозной едой

    Пострадавшие в результате отравления мигранты из Узбекистана работали и питались в строительном городке на станции «Молодежная» в городе Котельники Московской области.

    Многие дворники-мигранты в Москве работают за "мертвых душ", но только один решился об этом рассказать; фото: ren.tv
    Иллюстративное фото: ren.tv

    По данным ТАСС, продукты питания рабочим привозили прямо в строительный городок, где они жили.

    Вечером 20 августа 25 из них стало плохо, около полуночи они вызвали «скорую помощь». Еще одному мигранту, уроженцу Хорезмской области Одилбеку Эшметову было плохо с 18 августа.

    Он скончался в ночь с 20 на 21 августа, не дождавшись приезда неотложки. Вскоре его тело доставят в Узбекистан.

    В МЧС Узбекистана раскрыли имена пострадавших.

    В Люберецкую городскую больницу №1 госпитализированы восемь человек:

    1. Матанов Модат Римбаевич-35 лет;

    2. Козокбоев Усмон Бегамович-20 лет;

    3. Нарбоев Шарафбек Мумикович-42 года;

    4. Талимов Хусан Шониезович- 29 лет;

    5. Мухторов Анжи Юсупович-30 лет;

    6. Муюдов Улукбек-48 лет;

    7. Зайнетдинов Хошимжон Абдуллажон углы-19 лет;

    8. Эшкуватов Собиржон Шобирджонович-20 лет;

     

    В Люберецкую городскую больницу №2 госпитализированы пять человек:

    1. Холдоров Даниёр Мамарасулович- 21 год;

    2. Турсунов Кувонч Зафарович- 19 лет;

    3. Камалов Самаридин Толхинович- 20 лет;

    4. Худойкулов Анвар Рузмаматович — 40 лет;

    5. Кудратов Зариф Набиевич — 33 года;

     

    В Раменскую Центральную районную больницу госпитализированы шесть человек:

    1. Таюмов Эбабек Абдуразокович — 31 год;

    2. Тагаев Лочин Гулмурадович — 31 год;

    3. Бабаджанов Артур Рахимбакович — 31 год;

    4. Абдуллаев Мухтар Сабирович-46 лет;

    5. Давлатов Иззатбек Худайберганович-22 года;

    6. Ахмедов Максадбек Раджабович-23 года

     

    В Жуковскую городскую больницу госпитализированы четыре человека:

    1. Чухоев Абдухалим Абдурахмонович-29 лет;

    2. Расулов Отабек Нормейгалиевич-21 год;

    3. Ермаков Хурсанд Соатбекович-20 лет;

    4. Торшиев Гайрат Хуррамович-40 лет.

     

    Отказались от госпитализации:

    1. Обидов Сухраб Зухратдинович-39 лет;

    2. Таримов Акбар Эгамбердиевич-38 лет.

    Темы: Миграция, Происшествия, Россия и Центральная Азия, Узбекистанцы за границей
    Теги: мигранты Отравление Россия Узбекистан
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