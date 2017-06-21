Студенты медколледжа Боровского в Ташкенте отстояли право доучиться

Медколледж имени Боровского в Ташкенте, где был до смерти избит 17-летний студент, закроется в 2019 году. Студенты первого и второго курсов доучатся и получат дипломы.

На собрании, состоявшемся 20 июня с участием родителей, администрации медицинского коллежа, представителей Министерства здравоохранения, Министерства высшего и среднего специального образования и хокимията города Ташкента, была решена судьба одного из старейших медицинских учебных заведений Узбекистана.

Студентам пообещали предоставить право доучиться в колледже на втором и третьем курсах, после чего учебное заведение закроется.

Принимать первокурсников колледж не будет, заявила Ц-1 участница собрания.

Чиновники оказались на стороне родителей

По словам собеседницы, на предпоследнем собрании родители раскритиковали решение о закрытии колледжа Боровского и, не скрывая эмоций, высказывали претензии высоким гостям.

«Потом чиновники долго общались с преподавателями. Якобы это они «подняли» родителей и поддержали акцию протеста в Интернете. Из-за этого целую неделю устраивали проверки», – рассказывает она.

Наконец, хоким Ташкента Рахмонбек Усманов, возглавивший комиссию по «делу Боровского», заверил родителей, что студенты первых двух курсов закончат обучение в колледже, но потом его закроют.

При этом с родителей, студентов и преподавателей потребовали прекратить любую агитацию в социальных сетях.

Именно поэтому петиция на имя президента, которую составили студенты и родители с просьбой не закрывать колледж, набрала сравнительно небольшое количество голосов. За минувшие выходные петицию подписали почти 600 человек. Тематические паблики в социальных сетях ввели ограничения по доступу.

Власти объяснили свое решение

Информация о закрытии медицинского колледжа появилась на прошлой неделе в связи с резонансом, вызванным смертью его студента Джасура Ибрагимова.

19 июня пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана озвучила причины закрытия самого престижного медицинского колледжа страны.

Как сказано в пресс-релизе, в колледже Боровского «есть серьезные проблемы в организации учебно-воспитательной работы».

Якобы в учебном заведении реальных мест на 2 тысячи, но администрация приняла в 2016 учебном году 3 тысячи учащихся.

«В группах в среднем обучается по 36–38 юношей и девушек, нехватка учебных аудиторий – все это стало причиной организации учебы в две смены», – сказано в документе.

Комиссии выявили недостаток свободных аудиторий для вовлечения молодежи в различные кружки. В некоторых группах не было занятий по физическому воспитанию. Наконец, колледж не располагает актовым залом, чтобы проводить духовно-нравственную, воспитательную работу.

Минздрав намекает, что отсутствие актового зала стало косвенной причиной отсутствия духовности и морали у студентов, участвовавших или, по другим данным, наблюдавших за избиением Джасура.

Джасур Ибрагимов

17-летний юноша, со слов его матери Нилюфар Алиевой, 3 мая стал жертвой группового избиения со стороны однокурсников. После перенесенных пяти операций он скончался 1 июня в ташкентской больнице.

Широкий общественный резонанс дело получило после распространения в социальных сетях эмоционального обращения матери погибшего к президенту Узбекистана, написавшей о нежелании милиции расследовать дело об избиении ее сына и отсутствии реакции со стороны руководителей колледжа.

Сотни людей вышли на несанкционированный митинг в Ташкенте 4 июня с требованием к правоохранительным органам объективно расследовать преступление. Дело под свой контроль официально взяли генеральный прокурор и, по нашим данным, президент Шавкат Мирзиёев.

Именно последнему приписывается инициатива о закрытии колледжа Боровского. Очевидно, что этот случай заставил президента пересмотреть систему среднего образования в Узбекистане и принять решение о возвращении с 9-летнего к 11-летнему школьному обучению.