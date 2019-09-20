Судебную систему Узбекистана оценит спецдокладчик ООН

Узбекистан впервые посещает Диего Гарсия-Саян, спецдокладчик ООН по правам человека, для оценки независимости системы правосудия – области, подчиненной власти и утопающей в коррупции.

Визит специального докладчика ООН по правам человека Диего Гарсия-Саяна в Узбекистан будет проходить с 19 по 25 сентября, сообщается на сайте Управления верховного комиссара по правам человека при ООН.

Диего Гарсия-Саян оценит, насколько судебные реформы соответствуют международным стандартам в области прав человека, таким как независимость судебной системы и принцип разделения властей в РУз, говорится в сообщении организации.

Спецдокладчик ООН планирует предложить практические рекомендации по укреплению Высшего судейского совета РУз, созданного в 2017 году и отвечающего за отбор, назначение, подготовку, этику судей и судейскую дисциплину.

«Я также намерен рассмотреть действующие правовые гарантии для обеспечения независимости деятельности адвокатов, в частности независимости Палат адвокатов от правительства и других исполнительных органов», – сказал перед вылетом в Узбекистан Гарсия-Саян.

В ходе визита эксперт ООН планирует встретиться с представителями исполнительной и законодательной власти, а также с судьями, прокурорами и адвокатами.

Кроме того, он встретится с представителями гражданского общества, учеными, агентствами ООН, и дипломатическим сообществом.

Среди тех, с кем планирует встретиться Гарсия-Саян, – председатель Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана Сурат Икрамов.

В своем докладе, который правозащитник подготовил для этой встречи, он отмечает, что адвокаты лишены возможности независимой защиты подсудимых.

Зачастую следователи и прокуроры угрожают им лишением адвокатской лицензии, которая выдается Министерством юстиции РУз.

Также Икрамов расскажет о коррумпированности силовых структур и нежелании властей реабилитировать более 15 тысяч бывших заключенных, осужденных по религиозным и политическим мотивам и освобожденных после смерти первого президента страны Ислама Каримова.

«За время независимости Узбекистан превращен в самую коррумпированную страну, где сотни судей, прокуроров, высших и средних чинов МВД и СНБ (СГБ) РУз приговорены к длительным годам лишения свободы по коррупционным фактам», – говорит Сурат Икрамов.

Простые граждане Узбекистана не имеют другого мнения о судах страны, кроме того, что они «продажные» и обслуживают только интересы власти или тех, кто имеет деньги.

Идти в суд за справедливым решением в Узбекистане – дело бесполезное, но гражданам не остается ничего иного, как искать заступничества у Фемиды, которая в итоге все равно встает на сторону власти.

В 2002 году Узбекистан посетил спецдокладчик по пыткам Тео Ван Бовен, чей отчет о систематическом применении пыток в стране стал ударом под дых первому президенту страны Исламу Каримову.

Сможет ли также быть честным и беспристрастным спецдокладчик Диего Гарсия-Саян, покажет время – доклад о поездке в Узбекистан и проведенном исследовании он должен представить Совету по правам человека ООН в Женеве в июне 2020 года.