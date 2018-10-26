Сурат Икрамов призвал МИД РУз аккредитовать в стране главреда Ц-1

Председатель ИГНПУ Сурат Икрамов накануне выслал письмо в МИД Узбекистана, в котором призвал главу ведомства Абдулазиза Камилова выдать аккредитацию Галиме Бухарбаевой.

Известный и влиятельный правозащитник Узбекистана Сурат Икрамов накануне распространил обращение к министру иностранных дел Узбекистана Абдулазизу Камилову.

Письмо было выслано министру по почте, а также распространено по имейлу и в Фейсбуке.

Сурат Икрамов поддержал сентябрьское обращение в МИД РУз базирующейся в Берлине организации Central Asia Media Support e.V, являющейся учредителем сайта Ц-1, о постоянной аккредитации в Узбекистане главного редактора издания Галимы Бухарбаевой.

«Положительное решение о постоянной аккредитации в Республике Узбекистан Галимы Бухарбаевой непременно позитивно отразится на развитии страны, будет содействовать реформам, проводимым президентом Шавкатом Мирзиёевым», – пишет правозащитник.

«Я знаю, что Бухарбаева поддерживает реформы президента и хочет вложить свои силы и знания в развитие Узбекистана, которое невозможно без свободы слова, а также без профессиональной и честной журналистики», – говорится далее в его обращении.

Сурат Икрамов призывает других активистов страны, а также всех неравнодушных людей присоединиться к его обращению, говоря о необходимости свободы слова и настоящей независимой журналистики для развития страны.

Редакция Ц-1 искреннее благодарит Сурата Икрамова за инициативу и поддержку, а также просит всех желающих поддержать это обращение, написав свое имя под данным материалом, или же выслать сообщение о поддержке призыва на электронную почту издания.

Ниже – полный текст обращения председателя ИГНПУ в МИД РУз:

Министру иностранных дел Республики Узбекистан

господину Абдулазизу Хафизовичу Камилову

от председателя Инициативной группы независимых

правозащитников Узбекистана (ИГНПУ) Сурата Икрамова

suratikramov@gmail.com; +998 90 178 7073

Обращение

Уважаемый Абдулазиз Хафизович!

Пользуясь возможностью, я выражаю Вам свое глубокое почтение и прошу рассмотреть обращение о постоянной аккредитации в Узбекистане известной журналистки Галимы Бухарбаевой, главного редактора информационной службы Центральной Азии – «Центр-1» (www.centre1.com).

28 сентября 2018 года организация Central Asia Media Support e.V (CAMS), зарегистрированная в Берлине и являющаяся учредителем информационного сайта Ц-1, передала в посольство РУз в Германии заявку о постоянной аккредитации Бухарбаевой, я призываю Вас решить этот вопрос положительно в определенных законом временных рамках.

CAMS была создана в Германии в 2006 году для поддержки профессиональной деятельности журналистов из Узбекистана и стран Центральной Азии.

Положительное решение о постоянной аккредитации в Республике Узбекистан Галимы Бухарбаевой непременно позитивно отразится на развитии страны, будет содействовать реформам, проводимым президентом Шавкатом Мирзиёевым.

Я знаю, что Бухарбаева поддерживает реформы президента и хочет вложить свои силы и знания в развитие Узбекистана, которое невозможно без свободы слова, а также без профессиональной и честной журналистики.

Для справки:

Галима Бухарбаева, уроженка г. Ташкента, в 1997 году окончила факультет журналистики ТашГУ; в 1997–1998 гг. работала журналистом и координатором по семинарам представительства Internews Network в Ташкенте; с 1998 по 2002 год – корреспондентом агентства «Франс Пресс»; с 2000 по 2005 год возглавляла в Узбекистане представительство Лондонского Института по освещению войны и мира (IWPR); в 2006 году получила степень магистра в известной всему миру Школе журналистики Колумбийского университета в Нью-Йорке (США); с 2006 по 2015 год возглавляла сайт Uznews.net.

Сурат Икрамов,

25 октября 2018 года,

Ташкент