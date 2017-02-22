Суюнчи (вознаграждение) за роды семья в Ташкенте потратила на похороны

Прокуратура Ташкента расследует смерть 15 февраля в роддоме города роженицы и младенца, семья же умерших винит врачей, очевидно, дожидавшихся суюнчи.

31-летняя жительница Ташкента Юлия Дорошина скончалась 15 февраля в городском роддоме № 5, вместе с ней погибла сразу же после рождения ее дочь.

Трагедия случилась в разгар обсуждения в Узбекистане проблемы взяточничества в родильных домах, которую инициировал новый президент страны Шавкат Мирзиёев.

Гражданский муж Дорошиной в интервью Ц-1 рассказал об обстоятельствах смерти его супруги и дочери, а также высказал мнение, что они погибли по халатности врачей, не проявлявших никакого внимания к женщине, несмотря на информацию об опасном предлежании плода.

Семья ждала второго ребенка

Беременность Юлии Дорошиной, которая проживала в ташкентском районе Шумилово, протекала без осложнений. Женщина работала продавцом и очень хотела второго ребенка. Старшей дочери Лиане уже исполнилось девять лет.

По словам ее гражданского мужа Станислава Гуменюка, за пять дней до начавшихся родов она ходила на УЗИ, которое показало, что ребенок лежит поперек, а вокруг шеи обвита пуповина. Но женщина понадеялась, что до родов ребенок успеет принять правильное положение – опустится головой вниз.

Будущая роженица знала, что у нее будет девочка, и заранее придумала имя малышке – Милана. Хотела, чтобы было созвучно с именем ее первенца – Лианы.

Роддом – не аптека: лекарства везите с собой

Юлия рассчитывала родить в медсанчасти при ТАПОиЧ (Ташкентское авиационное производственное объединение имени Чкалова), но его закрыли на мойку.

Вечером 14 февраля почувствовала первые схватки и пожаловалась на боли и кровяные выделения. «Скорая помощь» подъехала в час ночи.

Дорошину отвезли в роддом № 5. УЗИ, которое могло бы прояснить всю серьезность положения ребенка, делать не стали. По словам сотрудников роддома, аппарат не работал, кроме того, отсутствовал врач, который мог бы это сделать.

Дежурный доктор обещала заняться Юлией, как только закончит срочную операцию.

Родственников поздно ночью отправили домой, попросив утром привезти тетрациклиновую мазь и перчатки. Юля просила захватить одеяло для малышки.

На просьбу использовать медикаменты из собственных запасов, чтобы возместить их утром, родственники услышали: «Здесь вам не аптека».

О смерти не сообщали четыре часа

Ночью Станиславу никто не звонил. Около восьми утра они приехали в роддом с мазью и перчатками, но не увидели ни Юлю, ни дежурного врача.

От встревоженных посетителей отмахнулись: «Пятиминутка, ждите». Только через час в кабинете главврача они услышали: «Извините, мы не смогли спасти Юлю».

Главврач рассказал мужу, что ночью его жене начали делать кесарево сечение. Малышку извлекли в 4.14 – у нее было четырехкратное обвитие пуповины, спустя минуту была зафиксирована смерть ребенка.

Юлия умерла спустя почти час – в 5.10. Доктора сообщили, что были предприняты три попытки запустить сердце, но это не помогло.

Станислав говорит, что полное медзаключение они получат через 15 дней после смерти. В том, что им выдали, указано, что Дорошина скончалась от потери крови.

«Патологоанатом, который проводил исследование, говорит, что кесарево начали делать «втемную», то есть без предварительного УЗИ», – утверждает муж.

Станислав уверен, что в трагедии виноваты врачи. «Они не могли правильно оценить ее состояние и не забили вовремя тревогу. Я уверен, если бы на мою жену вовремя обратили внимание, она и дочка остались бы живы».

Ольга, родственница Дорошиной, считает, что Юля умерла от потери крови.

«Когда ребенок обвит пуповиной, он рождается синим, – утверждает Ольга. – А эта девочка была похожа на ангелочка – беленькая. Может, доктора затягивали с кесаревым сечением, чтобы она сама родила».

Родственница связывает проволочки с недавним заявлением президента с осуждением взяток в роддомах и предполагает, что врачи не хотели делать операцию бесплатно.

Изъяли записи с камер

Убитому горем мужу и отцу сейчас кажутся несерьезными все мелкие разногласия в их с Юлией жизни.

20 февраля он дал показания в прокуратуре города Ташкента и надеется, что правоохранители разберутся в этой истории и дадут ответы на его многочисленные вопросы.

«Почему Юлю не отправили в другой роддом, где было УЗИ? Почему ее экстренно не забрали на операционный стол? Что ночью пошло не так, что пришлось вызвать главврача? И почему семье долго не сообщали о смерти роженицы?»

Муж надеется, что изъятая запись камер видеонаблюдения прояснит, где ошиблись врачи.

Корреспондент Ц-1 попытался получить комментарий у Павла Евстигнеева, главврача 5-го роддома, но после вопросов, озвученных секретарю, трубку там больше не брали.

16 февраля Юлию похоронили вместе с Миланой. В последний путь их провожала и Лиана.

«Я сам в 11 лет остался сиротой, – сквозь слезы говорит наш собеседник. – Несмотря на все уговоры родственников, что это зрелище не для ребенка, я дал ей возможность попрощаться с мамой».

«Мы отложили деньги и хотели по факту раздать суюнчи. Но в итоге эту сумму пришлось потратить на похороны», – резюмирует он.