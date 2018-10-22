Ташкент изолировал президента и делегацию РФ от местных активистов

Во время визита Владимира Путина в Ташкент власти РУз посадили местных правозащитников под «домашний арест», а активистов окружили плотным кольцом спецслужб.

Столичная милиция категорически рекомендовала правозащитникам в Ташкенте несколько дней не выходить из дома во время визита в Узбекистан 18–19 октября президента России Владимира Путина.

Причем, как потом выяснилось, это касалось не только времени нахождения в Узбекистане Путина, но и периода пребывания там всей российской делегации, значительная часть которой продолжает оставаться в Ташкенте.

«Домашний арест» и слежка

Первой под двухдневный «домашний арест» попала лидер ПАУ (Правозащитный альянс Узбекистана) Елена Урлаева, которая 17 октября, в преддверии приезда Путина, организовала пикет возле посольства РФ в Ташкенте.

Кроме требований, касающихся проблем, существующих у жителей Узбекистана, узбеков по национальности, в первую очередь фермеров, правозащитница надеялась, что этой акцией обратит внимание властей Узбекистана и России на права русскоязычных граждан страны.

Урлаеву же сразу после завершения пикета правоохранители настоятельно попросили два дня посидеть дома, под «домашним арестом».

По словам правозащитницы, в обозначенные дни, когда она выходила в магазин за продуктами, за ней неизменно следовали сотрудники спецслужб.

Впрочем, ей никто не мешал выезжать на хлопковые рейды в разные районы Ташкентской области. «Была в эти моменты за мной слежка или нет, я не знаю, но мне никто не мешал общаться со сборщиками хлопка и фотографировать», – говорит Урлаева.

А за правозащитником и бывшим политзаключенным Агзамом Тургуновым, когда он выходил из дома в Ташкенте, правоохранители ездили сразу на трех машинах.

Такой же «хвост» в столице был и за независимой журналисткой Малохат Эшанкуловой.

«Как вспомнить молодость?»

При этом никого из активистов не предупредили, что они находятся под «домашним арестом».

Правозащитница Татьяна Довлатова узнала, что находится под «колпаком» спецслужб вечером 18 октября от соседей, которые сообщили о двухдневной слежке за ее домом.

«Таня-опа, не ходите никуда два дня», – сказал один из «наблюдателей» Довлатовой, когда она на следующий день спросила, почему попала под пристальное внимание спецслужб.

По словам правозащитницы, сотрудник милиции попросил «не выходить ни на какие пикеты». Она пообещала, что не станет проводить никаких акций протеста, но от милицейского «хвоста» все равно не избавилась.

При этом правоохранители переписывали всех, кто выходил из дома правозащитницы. Это было крайне неприятно», – признается Татьяна.

Путину махать флажком не надо…

Довлатова вспомнила молодость, когда они с подругами ходили встречать премьер-министра Индии Лал Бахадура Шастри.

«И я, может быть, хотела тоже флажком России поприветствовать Путина», – говорит Довлатова. Но вспомнить молодые годы правозащитнице никто не дал.

А поводов провести акции протеста у активистов гражданского общества было более чем достаточно, в частности – открытие в Узбекистане совместно с Россией первой АЭС, о которой жители страны знают очень мало, на ее строительство разрешения у них власти обеих стран не спрашивали.

Наверняка у местных активистов было много вопросов как к Путину, так и к Мирзиёеву.

По словам Довлатовой, многие жители Узбекистана в эти дни хотели привлечь внимание властей к своим проблемам.