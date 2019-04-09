Ташкент теряет правоту и деньги в деле Гульнары Каримовой

Адвокат Гульнары Каримовой сообщает, что Федеральный суд Швейцарии по уголовным делам удовлетворил ходатайство его клиентки об отводе прокурора Патрика Ламона, занимавшегося ее делом с 2012 года.

Грегуар Манжа (Gregoire Mangeat), швейцарский адвокат Гульнары Каримовой, сообщил накануне о решении апелляционной комиссии Федерального суда Швейцарии по уголовным делам, принятом 3 апреля этого года.

Суд удовлетворил ходатайство 46-летней Гульнары Каримовой о дисквалификации и отстранении от дела федерального прокурора Патрика Ламона (Patrick Lamon). Этот человек с 2012 года возглавлял дело об аресте порядка 800 млн швейцарских франков в банках страны, принадлежащих Каримовой.

#Karimova (1/10) Par décision du 3 avril 2019, reçue ce matin, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a admis la demande de récusation déposée par Gulnara Karimova contre le Procureur fédéral Patrick Lamon, directeur de la procédure et chargé de l’enquête depuis 2012. — Grégoire Mangeat (@GregoireMangeat) April 8, 2019

Как рассказывает на своей странице в Твиттере адвокат Манжа, основанием для прошения об отводе прокурора стала его поездка в сентябре 2018 года в Узбекистан в компании генерального прокурора Майкла Лаубера (Michael Lauber) и других высокопоставленных сотрудников Генпрокуратуры Швейцарии.

По словам адвоката, у прокуроров не было достаточных легальных оснований для этой поездки, а информация о ее причинах и содержании остается закрытой.

Манжа считает, что причиной бесправного положения его клиентки в Узбекистане, находящейся с 5 марта в колонии общего режима в Ташкентской области, являются не предъявляемые ей в Швейцарии правонарушения, а тот факт, что она – дочь покойного первого президента страны Ислама Каримова.

Решение апелляционной комиссии Федерального суда Швейцарии, по мнению адвоката Каримовой, является важным, так как оно ставит конец неформальным и, как он выразился, «диким» встречам швейцарских прокуроров с узбекистанскими коллегами вне рамок судебно-процессуальных норм.

Кроме того, считает адвокат, это решение является первым осознанием того, с каким произволом вершится дело Гульнары Каримовой в Узбекистане, которое началось с ее похищения в 2014 году и гротескным судом на кухне в 2015-м.

Гульнара Каримова, некогда один из наиболее властных людей в Узбекистане, сегодня превратилась в самого бесправного узника страны. Как поделился ранее ее адвокат, ни он, ни его клиентка даже не знают, с какого дня надо отсчитывать начало ее осуждения и когда срок ее заключения может закончиться.

#Karimova For months now, we have asked the #Uzbek authorities to explain how they count the remaining days’ imprisonment and what is the starting point of the sentence. The kidnapping? Still no response received. #ruleoflaw #arbitrarydetention — Grégoire Mangeat (@GregoireMangeat) April 4, 2019

Власти Ташкента хотят добиться от Гульнары Каримовой ее денег и поэтому торгуются с ней, то назначая новый срок, то сокращая его «из гуманности», теперь же «укрощают строптивую» с помощью колонии.

Летом 2017 года Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что Каримова была осуждена на пять лет лишения свободы в 2015 году, но следствие в отношении нее продолжалось.

Как выяснилось позже, в декабре 2017-го она была осуждена на 10 лет, но в июле 2018 года Ташоблсуд из соображений «гуманности», а также ввиду готовности женщины вернуть украденные деньги сократил ей срок отбывания наказания до пяти лет. При этом Гульнаре было позволено находиться под домашним арестом в квартире дочери Иман.

5 марта Генпрокуратура распространила сообщение, что в тот день Яшнабадский суд в Ташкенте принял решение о переводе Каримовой из-под домашнего ареста в колонию общего режима из-за нарушений ею условий содержания и отказа вернуть деньги.

Дочь Гульнары Иман опубликовала фото, как двое мужчин выволакивали из квартиры ее мать в коротком халате и розовых тапочках. Девушка рассказала, что ни ее мать, ни она ничего не знали о решении суда и о том, куда увозят Гульнару.