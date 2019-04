Ташкент теряет правоту и деньги в деле Гульнары Каримовой

Адвокат Гульнары Каримовой сообщает, что Федеральный суд Швейцарии по уголовным делам удовлетворил ходатайство его клиентки об отводе прокурора Патрика Ламона, занимавшегося ее делом с 2012 года.

Грегуар Манжа (Gregoire Mangeat), швейцарский адвокат Гульнары Каримовой, сообщил накануне о решении апелляционной комиссии Федерального суда Швейцарии по уголовным делам, принятом 3 апреля этого года.

Суд удовлетворил ходатайство 46-летней Гульнары Каримовой о дисквалификации и отстранении от дела федерального прокурора Патрика Ламона (Patrick Lamon). Этот человек с 2012 года возглавлял дело об аресте порядка 800 млн швейцарских франков в банках страны, принадлежащих Каримовой.

Как рассказывает на своей странице в Твиттере адвокат Манжа, основанием для прошения об отводе прокурора стала его поездка в сентябре 2018 года в Узбекистан в компании генерального прокурора Майкла Лаубера (Michael Lauber) и других высокопоставленных сотрудников Генпрокуратуры Швейцарии.

По словам адвоката, у прокуроров не было достаточных легальных оснований для этой поездки, а информация о ее причинах и содержании остается закрытой.

Манжа считает, что причиной бесправного положения его клиентки в Узбекистане, находящейся с 5 марта в колонии общего режима в Ташкентской области, являются не предъявляемые ей в Швейцарии правонарушения, а тот факт, что она – дочь покойного первого президента страны Ислама Каримова.

Решение апелляционной комиссии Федерального суда Швейцарии, по мнению адвоката Каримовой, является важным, так как оно ставит конец неформальным и, как он выразился, «диким» встречам швейцарских прокуроров с узбекистанскими коллегами вне рамок судебно-процессуальных норм.

Кроме того, считает адвокат, это решение является первым осознанием того, с каким произволом вершится дело Гульнары Каримовой в Узбекистане, которое началось с ее похищения в 2014 году и гротескным судом на кухне в 2015-м.

Гульнара Каримова, некогда один из наиболее властных людей в Узбекистане, сегодня превратилась в самого бесправного узника страны. Как поделился ранее ее адвокат, ни он, ни его клиентка даже не знают, с какого дня надо отсчитывать начало ее осуждения и когда срок ее заключения может закончиться.

#Karimova For months now, we have asked the #Uzbek authorities to explain how they count the remaining days’ imprisonment and what is the starting point of the sentence. The kidnapping? Still no response received. #ruleoflaw #arbitrarydetention

— Grégoire Mangeat (@GregoireMangeat) April 4, 2019