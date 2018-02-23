Ташкентская домохозяйка подала в суд на ОВИР Узбекистана

Жительница Ташкента Зарнигор Алимбекова обратилась в административный суд Чиланзарского района с просьбой разрешить их спор с Республиканским управлением миграции и оформления гражданства.

Алимбекова неоднократно обращалась с просьбой о выезде за границу, но так и не получила ответ из Республиканского управления миграции и оформления гражданства (бывший ОВИР – отдел виз и регистраций), где бы ей объяснили причину регулярных отказов в получении заветного стикера.

Зарнигор с мая 2017 года пишет заявления в ОВВиГ (отдел въезда и выезда граждан – так до этого месяца называлось Республиканское управление миграции) с просьбой сообщить ей причину отказа, но каждый раз слышит: «Вам запрещен выезд за границу».

Письмо за подписью зампредседателя Республиканского управления миграции и оформления гражданства Б. А. Сайфуллаева, полученное в июле прошлого года, еще больше запутало ситуацию

Чиновник сообщил, что Алимбековой отказали в поездке за рубеж из-за нарушения пункта «з» «Порядка выезда за границу и въезда на территорию Узбекистана граждан Республики Узбекистан», который гласит:

«Если в отношении лица в МВД или МИД имеется информация компетентных органов о том, что данное лицо, находясь за границей, нарушило законодательство страны пребывания, а также информация, указывающая на нецелесообразность выезда, – до истечения двух лет со дня принятия его на учет».

Получается, что Алимбекова, никогда не выезжавшая дальше Ташкента и Самарканда, где родилась и выросла, успела нарушить в другой стране пункт «з», то есть вела себя там недостойно… Именно этот оскорбительный отказ и послужил главной причиной для обращения Зарнигор в суд.

Первый раз с ОВИР проблем не было

Самое любопытное, что в 2010-м году Алимбекова без всяких проблем получила стикер на выезд в Индию по турпутевке.

Но тогда она не нашла деньги на поездку и опять же дальше Ташкента не выезжала. А в 2012 году, когда столичная домохозяйка вновь собралась за границу, то получила в Самаркандском ОВВиГ отказ.

Затем Зарнигор через два года еще дважды подавала заявления на получение выездной визы: в феврале 2014-го и в апреле 2016-го.

Но из государственных учреждений приходил привычный запрет на выезд.

После этого девушка написала жалобу на имя президента Ислама Каримова и министра внутренних дел.

В июле 2016 года Алимбековой написал начальник Республиканского ОВВиГ Б. Шорихсиев. Чиновник сообщил Зарнигор о временном запрете ее выезда за границу, а также о существовании возможности обращения через полгода.

Опять обманули…

В феврале 2017-го Алимбекова, к тому времени уже вышедшая замуж, подала документы в ООВиГ Чиланзарского района столицы Узбекистана.

И через пять месяцев чиновники, державшие у себя ее паспорт, письменно сообщили Зарнигор, что ей нельзя выезжать за рубеж.

Алимбекова пять раз оформляла документы в ОВИР, каждый раз платила госпошлины, что в итоге обошлось ей в копеечку.

После такого унижения Зарнигор вновь написала жалобу в виртуальную приемную с просьбой объяснить причины отказа в выезде за границу.

Сама Алимбекова видит причину в родной матери – известной журналистке Малохат Эшанкуловой, острые материалы и правозащитная деятельность которой не очень нравятся властям. Вот мамина дочка в пятый раз и не может выехать за рубеж.