Телевидение Намангана срамит и бесчестит сгоревших в Казахстане мигрантов

Наманганский телеканал Taraqqiyot выставил 52 узбекистанцев, погибших в Казахстане, глупцами, без причины отправившимися в Россию, а их плачущих родителей заставил оправдываться.

Укор, шельмование и назидание звучат в сюжете наманганского телеканала Taraqqiyot от 22 января.

Этот тон направлен на граждан Узбекистана, преимущественно жителей Наманганской области страны, 18 января сгоревших живьем в автобусе на заснеженной трассе в Актюбинской области Казахстана.

Негодование Taraqqiyot вызывают несколько моментов: первое, что погибшие мужчины ехали в Россию на заработки; второе, что они погибли, и тем самым – это третье, нанесли урон имиджу, без сомнения, процветающего и успешного Узбекистана.

Сюжет начинается с показа достопримечательностей Ташкента, новых зданий – Дворца Форумов, стадиона «Бунедкор», улиц, фонтанов и газонов, появившихся в городе за последние годы, текстильной фабрики, где в красных косынках работают женщины.

Эти картины логически приводят журналиста Taraqqiyot к недоумению: чего не хватало в родной стране погибшим мужчинам? Затем автор сюжета делает вывод, что решение узбекистанцев стать трудовыми мигрантами и отправиться на заработки в Россию было их личной блажью и прихотью.

«Некоторые наши граждане, не оценив, что имеют, не имея терпения, ради денег выезжают на заработки за границу, итоги их безответственности очевидны», – резюмируют автор сюжета на фоне сгоревшего автобуса.

Уже скоро в материале телеканала Taraqqiyot появляются кадры из домов жертв пожара в селах Наманганской области. В каждой семье – траур, у входа в ряд стоят скорбящие мужчины, самые близкие сидят на выставленных скамейках и принимают соболезнования.

Микрофон с надписью Taraqqiyot заставляет надрывающихся от боли отцов объяснять, почему их дети поехали в Россию.

Турсунбай Мадрахимов с трудом говорит, он задыхается, время от времени вытирает слезы. Он потерял сразу двух сыновей – 31-летнего Хамидулло и 25-летнего Хабибулло.

«Они уезжали, радовались, говорили: «Отец, теперь вы не работайте, мы вас будем кормить», – сквозь слезы рассказывает Мадрахимов.

Следующими по сюжету телеканала идет семья Сулаймоновых – у них в огне пожара погиб 28-летний Зайниддин.

Этот молодей человек, как рассказывает телеканал, два года назад женился по собственному выбору, занимался ремесленничеством, а дома разводил огород.

Но, по словам журналиста, он поддался на уговоры друзей – отправиться в Россию на заработки, а в дороге нашел смерть.

«Чего ему не хватало на родине?» – главный вопрос, выдвинутый в конце сюжета.

На фоне порки и шельмования, которой подверглись сгоревшие в Казахстане узбекистанцы, нелепо прозвучала концовка сюжета, в которой говорил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Находясь после трагедии, 19 января, в поездке в Сурхандарьинской области Узбекистана, Мирзиёев признал, что в смерти трудовых мигрантов виноваты государство и его органы, не сумевшие создать условия для работы своих граждан в родной стране.

Он с сочувствием отозвался о погибших, что они ехали с надеждой заработать для своих семей, хотели кормить и поддерживать состарившихся родителей.

Кому должны верить миллионы узбекистанцев, продолжающих в поисках работы покидать свои дома, родные сгоревших в Казахстане и многих других жертв трудовой миграции Узбекистана – телеканалу или президенту?