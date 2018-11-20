Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    Треть выехавших из РУз граждан покинули страну в поисках работы

    3,4 млн человек, выехавших в 2018 году за пределы Узбекистана, покинули родину в поисках работы, говорится в отчете Госкомстата страны.

    miranty-v-rossii-foto-kolokol-rossii
    Трудовые мигранты в России; фото: Колокол России

    Точное количество граждан Узбекистана, покинувших страну в поисках работы, составило 3 млн 375,6 тысячи человек. Это 31,2% от общего количества выехавших из страны граждан по итогам третьего квартала текущего года.

    Всего же с января по сентябрь 2019 года из страны выехали 10 млн 812 тысяч человек. Это в 2,1 раза больше, чем в прошлом году.

    Согласно отчету, большинство граждан Узбекистана выезжали из страны, чтобы навестить родственников – 56,6%, или 6 млн 117,2 тысячи человек.

    Среди иных целей указаны: туризм – 2,8% (307,7 тыс.), командировка – 0,8 % (84,4 тыс.), лечение – 0,4% (46,7 тыс.), учеба – 0,3% (37,7 тыс.).

    Граждане Узбекистана чаще всего выезжали в Казахстан – 53,4%. На втором месте по популярности находится Кыргызстан – 22,2%, на третьем – Таджикистан (11,6%).

    А вот в Россию выехали всего лишь 8,2% узбекистанцев, покинувших родину в этом году.

    Меньше наших граждан едут в дальнее зарубежье: Турция – 1,3%, Южная Корея – 0,6%, ОАЭ – 0,3%, Китай, Саудовская Аравия и Индия – по 0,2%.

    По наблюдениям Госкомстата РУз, за рубеж в основном выезжают мужчины. Хотя разница тут не особо высока. В процентном соотношении это 58,9% на 41,1%.

    Данные ведомства позволяют составить условный среднестатистический портрет узбекистанца, выехавшего в этом году за пределы страны.

    Путем объединения наибольших показателей выходит, что это мужчина в возрасте от 31 до 55 лет, отправившийся в Казахстан к родственникам.

    Источник:Ц-1
    Темы: Трудовые мигранты, Трудовые мигранты Центральной Азии
    Теги: гастарбайтеры из Узбекистана трудовые мигранты из Узбекистана
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Люди

    Гастарбайтер из Ташкента в Москве, или Как похудеть на 20 кг

    Житель Ташкента Владимир Чуриков, бывший работник авиационного завода имени Чкалова, отправился на заработки в Москву, но вернулся разочарованным и проникнувшимся к судьбе земляков-гастарбайтеров.

    Мир
    Общество

    Трудовых мигрантов из Кыргызстана обяжут покупать страховку

    В Кыргызстане введут обязательное страхование для граждан, выезжающих за рубеж, сообщил сегодня, 14 сентября заместитель председателя Государственной службы миграции при правительстве КР Самат Токтоболотов.

    Кыргызстан
    Общество

    Россия может ужесточить положение мигрантов из-за недавних скандалов

    В России из-за участившихся скандалов вокруг выходцев из Центральной Азии могут ужесточить порядок пребывания трудовых мигрантов. В Госдуме проходит обсуждение соответствующий законопроект.

    Кыргызстан

    Выбор редактора
    Политика

    Галима Бухарбаева / Об изучении узбекского языка

    Бесспорно, все граждане Узбекистана должны владеть узбекским языком. Но давайте быть честными и признаемся, что за минувшие с независимости годы власти РУз не сделали ничего, чтобы свою уверенность в будущем граждане начали связывать именно с этой страной, а тем более – со знанием государственного языка.

    Узбекистан
    Люди

    Шахида Туляганова – о мусульманах-рохинджа: «Сконцентрированное несчастье»

    Журналистка из Ташкента Шахида Туляганова работает на глобальном уровне – после съемок в Украине, Афганистане и Сирии ее последний фильм посвящен геноциду мусульман-рохинджа в Мьянме.

    Мир

    Новости из Узбекистанa

     Из жизни

    Джизакские судоисполнители не могут взыскать деньги с мошенника

    Шерзод Ташпулатов из кишлака Лалмикор Галляаральского района Джизакской области три раза судился с бывшим одноклассником, продавшим ему в рассрочку «Нексию-2», а затем забравшим машину.

    Узбекистан
    Общество

    В учебном центре в Бухаре слушателей наказывали уборкой улиц или мытьем туалета

    Скандалом закончилась попытка призвать к совести руководителей частного учебного центра в Бухаре, обучающиеся которого обратились в городское Общество защиты прав потребителей с жалобой.

    Узбекистан
    Политика

    Галима Бухарбаева / Об изучении узбекского языка

    Бесспорно, все граждане Узбекистана должны владеть узбекским языком. Но давайте быть честными и признаемся, что за минувшие с независимости годы власти РУз не сделали ничего, чтобы свою уверенность в будущем граждане начали связывать именно с этой страной, а тем более – со знанием государственного языка.

    Узбекистан