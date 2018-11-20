Треть выехавших из РУз граждан покинули страну в поисках работы

3,4 млн человек, выехавших в 2018 году за пределы Узбекистана, покинули родину в поисках работы, говорится в отчете Госкомстата страны.

Точное количество граждан Узбекистана, покинувших страну в поисках работы, составило 3 млн 375,6 тысячи человек. Это 31,2% от общего количества выехавших из страны граждан по итогам третьего квартала текущего года.

Всего же с января по сентябрь 2019 года из страны выехали 10 млн 812 тысяч человек. Это в 2,1 раза больше, чем в прошлом году.

Согласно отчету, большинство граждан Узбекистана выезжали из страны, чтобы навестить родственников – 56,6%, или 6 млн 117,2 тысячи человек.

Среди иных целей указаны: туризм – 2,8% (307,7 тыс.), командировка – 0,8 % (84,4 тыс.), лечение – 0,4% (46,7 тыс.), учеба – 0,3% (37,7 тыс.).

Граждане Узбекистана чаще всего выезжали в Казахстан – 53,4%. На втором месте по популярности находится Кыргызстан – 22,2%, на третьем – Таджикистан (11,6%).

А вот в Россию выехали всего лишь 8,2% узбекистанцев, покинувших родину в этом году.

Меньше наших граждан едут в дальнее зарубежье: Турция – 1,3%, Южная Корея – 0,6%, ОАЭ – 0,3%, Китай, Саудовская Аравия и Индия – по 0,2%.

По наблюдениям Госкомстата РУз, за рубеж в основном выезжают мужчины. Хотя разница тут не особо высока. В процентном соотношении это 58,9% на 41,1%.

Данные ведомства позволяют составить условный среднестатистический портрет узбекистанца, выехавшего в этом году за пределы страны.

Путем объединения наибольших показателей выходит, что это мужчина в возрасте от 31 до 55 лет, отправившийся в Казахстан к родственникам.