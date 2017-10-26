Трудное перерождение Тойтепы в центр Ташкентской области

75 объектов предпринимательства на рынке Тойтепы попадают под снос из-за строительства парка: город должен принять новый облик со статусом центра Ташобласти.

Предприниматели города Тойтепы, расположенного в 60 км от столицы, куда в начале года был переведен административный центр Ташкентской области, жалуются на снос их торговых точек.

По их словам, 75 объектов предпринимательства, располагавшихся у главного рынка Тойтепы, уходят под слом в связи со строительством в этом месте общественного парка.

Один из предпринимателей, обратившихся за помощью в правозащитное общество «Эзгулик», рассказал, что жалобы людей игнорируются, так как проект строительства столицы Ташкентской области исходит от «самого верха» – он под контролем президента страны Шавката Мирзиёева.

Домов нет. Компенсаций — тоже

Помимо торговцев от перерождения Тойтепы, кстати, недавно по решению Сената страны получившей новое название – Нуравшон, страдают и собственники жилья.

По данным «Эзгулика», уже снесены дома, располагавшиеся вдоль автомагистрали в поселках Кумовул, Авангард, Корасув. При этом собственники не получили никакой компенсации за дома, а также земельных участков для строительства новых.

«Среди домовладельцев есть и такие, которые до сих пор остаются на улице», – утверждает руководитель «Эзгулика» Васила Иноятова.

Кроме того, тойтепинцы возмущены тем, что близко к городскому кладбищу, где находится могила сподвижника пророка Мухаммеда Ахтама, строится крупный торговый комплекс.

«Как могут погребальные процессии проходить мимо торгового центра, откуда будет разноситься музыка, идти люди, думающие о покупках и увеселениях?» – задается вопросом один из жителей Тойтепы.

В июле издание Газета.уз рассказывала, что по плану властей страны Тойтепа должна стать первым «умным городом страны». В разработке проекта новой столицы Ташкентской области участвуют архитекторы и специалисты из Южной Кореи.

В том же месяце Тойтепу для осмотра посетил Мирзиёев. Программа УзТВ «Ахборот» передала слова президента: «Второй Ташкент… Местами город даже будет выглядеть, как вторая Венеция».