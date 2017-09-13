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    Учителей из узбекистанской глубинки забирают на хлопок

    Учителей и преподавателей из регионов Узбекистана забирают на сбор хлопка. Ранее Кабинет министров запретил привлекать бюджетников к хлопковым кампаниям.

    Учитель информатики одной из школ Ангрена собирает хлопок в Букинском районе в 2016 году; фото: ПАУ
    Учитель информатики одной из школ Ангрена собирает хлопок в Букинском районе в 2016 году; фото: ПАУ

    Во всех регионах Узбекистана местные власти приступили к мобилизации работников бюджетной сферы на сбор хлопка, несмотря на ранние обещания Министерства занятости и трудовых отношений (бывшее Министерство труда).

    Об этом свидетельствуют жалобы педагогов и медиков из Ташкентской, Самаркандской, Бухарской и Джизакской областей.

    15 августа на встрече с членами Комитета Сената США по международным делам замглавы Минтруда Эркин Мухитдинов заявил, что правительство законодательно запретило привлекать к принудительному сбору хлопка детей, учителей и медиков.

    Работники бюджетных сфер признаются, что вынуждены подписывать заявления о добровольном согласии на участие в нынешней хлопковой кампании.

    Сколько стоит «хлопковая индульгенция»?

    По словам наших источников в Ангрене, освободиться от «добровольной» поездки на хлопковые поля можно за одну месячную зарплату. Работники бюджетной сферы отдают в районный штаб по сбору сырья примерно по 800 тысяч сумов (100 долларов по курсу ЦБ).

    На эти деньги в штабе нанимают мардикеров (вольнонаемных работников), которые отправляются на поля вместо бюджетников. При этом последним обещают выписать премию на соответствующую сумму по итогам года.

    Родители школьников опасаются, что учителя и преподаватели начнут собирать деньги с детей, чтобы откупиться от участия в сборе «белого золота».

    К такой практике пока приступили работники махаллинских комитетов Ангрена, которые собирают со всех жильцов прикрепленного района по 1000 сумов.

    Столько же готовы платить учителя из Самаркандской области и других райцентров в Ташобласти. В 2016 году жителям регионов откупиться от участия в сборе хлопка можно было от 110 до 150 долларов. В столице бюджетники платили чуть меньше – 95 долларов.

    В нынешнем году учителей и медиков из Ташкента пока обходит волна хлопковой мобилизации. В учебных заведениях и медицинских учреждениях говорят, что соответствующих распоряжений от руководства не поступало.

    До недавнего времени официальный Ташкент опровергал данные о принудительном труде на полях. Лишь в августе 2017 года хокимы Наманганской и Сурхандарьинской областей Хайрулла Бозоров и Эркинжон Турдимов в рамках заседания Международного пресс-клуба признали использование труда учителей и медиков на полях и на благоустройстве, пообещав впредь не привлекать бюджетников к этому.

    Источник:Ц-1
    Темы: Принудительный труд в Узбекистане, Узбекский хлопок, Экономика Узбекистана
    Теги: Кабинет министров Узбекистана принудительный труд Узбекистан узбекский хлопок хлопок
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