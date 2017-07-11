Учителя Узбекистана – на прополке хлопка

В Джизакской области Узбекистана педагогам задерживают выплату отпускных, а руководство школ требует от них участия в прополке хлопка.

Источник Ц-1 в Зарбдарском районе Джизакской области Узбекистана рассказывает, что по устному приказу хокима школьных учителей принуждают выходить на прополку хлопка.

Тем, кто не хочет работать в поле, приходится платить по 15–20 тысяч сумов (1,7–2,3 доллара США по курсу черного рынка) за день мардикерам – поденным рабочим, чтобы они работали вместо них.

Откуда учителям брать деньги, непонятно. Ведь педагоги так и не дождались выплаты зарплат перед уходом в отпуска.

«Учителей района забирают на прополку хлопка уже в мае, – говорит наш источник. – C сентября по ноябрь, с началом учебного года и сезона уборки «белого золота», педагоги будут проводить на полях два дня в неделю плюс одноразовый выезд на десять дней с отрядом.

Сдают деньги на газеты и лимоны

Работа на хлопковых полях – далеко не единственная общественная нагрузка на узбекских учителей и их скромные доходы.

Со средней зарплатой в 800–900 тысяч сумов (94–105 долларов) педагогам почти ежемесячно приходится сдавать разные суммы руководству школ.

Принудительная подписка на газеты и журналы, которые издаются местными властями и госорганами, обходится примерно в 100 тысяч сумов за год (11,7 доллара) – эта сумма частями изымается почти с каждой учительской зарплаты в течение года.

В марте учителей обязали покупать саженцы лимонов – по 20 тысяч сумов за штуку. Так «аукнулась» в регионах идея президента Шавката Мирзиёева о выращивании лимонов в учебных учреждениях.

Глава государства упомянул об этом в речи на тему развития экономики в середине января, а спустя два месяца вопросом «Как вырастить лимоны?» стали задаваться сотрудники школ и детсадов по всей стране.

Наш источник говорит, что «торговлю» саженцами обеспечивали завучи школ: собирали деньги, выдавали деревца и заполняли ведомости со списками оплативших.

Еще минус 10% за обналичку

А чтобы педагоги вдруг не «разбогатели», получив оставшиеся от поборов деньги, 70% зарплаты им зачисляют на пластиковые карты, таким образом, реальный доход учителей уменьшается еще на 10%, которые приходится платить за обналичку «электронных» денег.

Единственный способ выжить на учительскую зарплату – вести домашнее хозяйство. Многие педагоги, живущие в сельской местности, держат кур, коров, баранов, чтобы заработать себе на жизнь.