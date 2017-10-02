Умар Бек Мансур / Сегодняшние реалии Узбекистана

Я как гражданин Узбекистана, которому небезразлично будущее страны, ответственно заявляю, что следствие и суд по делу об убийстве 17-летнего юноши – беспредел и беззаконие!

Почему никак не могут посадить шестерых молодых ублюдков, которые среди бела дня жестоко и цинично забили насмерть Джасура Ибрагимова (студент медколледжа скончался 1 июня), ведь их имена, фамилии и адреса известны?

Причем они даже не в бегах, а спокойно проживают у себя дома, а теперь являются в суд и шипят, когда мать их жертвы в слезах дает показания?

И почему сразу арестовывают вернувшегося 27 сентября на Родину мирного писателя Нурулло Мухаммада Рауфхона, который проводит за решеткой четверо суток, и дело против него по политическим статьям не прекращено: паспорт отобран.

Хотя, понятно, перо у него оказалось острее тех, кто только и умел льстить и восхвалять политику прежнего «великого кормчего»!

Он только написал горькую правду. Только из-за этого сделали из него врага. Вот сегодняшние реалии…

И это является продолжением репрессивной политики прежнего руководства. Хочется верить, что это дело тех, кто стремится дискредитировать инициативы нового президента.

Только пару дней назад Шавкат Мирзиёев пригласил соотечественников вернуться на Родину, сказав, что он гарантирует их безопасность и условия для жизни и работы. И тут арестовывают писателя, который поверил словам президента и решил вернуться домой.

А сколько узбекистанцев, раскиданных судьбой и режимом по всем странам мира, следят за всеми этими событиями!

Это все мне напоминает 90-е годы прошлого столетия, когда в народе говорили: «Цепь удлинили, а миску с едой подальше отодвинули!»

Неужели ничего не меняется?!!

И пока Мирзиёев реально не начнет действительно что-то делать, то все это цирк шапито. И не более…

Нам нужны кардинальные и решительные перемены.

А не просто вид, что в стране происходят изменения, перемены, «реформы»…

Думаем одно, говорим второе, делаем третье!

Вспоминается старый анекдот. Два мужика сидят на завалинке, и один другому говорит: «Васька, а ведь ты с моей женой спишь, а это нехорошо». А Васька отвечает: «Не поймешь вас, Ивановых. Ты говоришь «нехорошо», она говорит «хорошо».

Неужели нашему народу так нравится сладкая ложь? Неужели нам не надоело жить во лжи, воровстве и в несправедливости?

Жаль, а как все верили и надеялись!

Эх, сложная материя – эта политика. Но наш, узбекистанский вклад в эту область я очень ценю.

Ибо отличает нас последовательность, принципиальность и универсализм – словом, всё то, что свойственно истинно великой державе, надежде мира и путеводной звезде.

Умар Бек Мансур – псевдоним автора из Ташкента