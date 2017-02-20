Урлаева добилась разрешения «мониторить» суды Узбекистана

Узбекистанская правозащитница Елена Урлаева после пикета у резиденции президента в Ташкенте добилась доступа в суды по всей стране.

Пикет состоялся в минувшую субботу, 18 февраля, возле главного здания республики – резиденции президента Узбекистана «Ок сарой» в Ташкенте.

Причина пикета – открытое заседание на апелляционной коллегии в Ташкентском городском суде по уголовным делам, куда лидера ПАУ (Правозащитный альянс Узбекистана) Урлаеву, пришедшую сюда в качестве наблюдателя, не допустили без всякой причины.

А результат пикета – просто ошеломительный! В отделе по борьбе с терроризмом правозащитнице сказали, что если впредь кто-то попытается не пустить ее на открытое судебное заседание, то «очень огорчится».

Нынче пикетчиков встречают по-другому

Как рассказывает Урлаева, прежде чем провести пикет, утром 18 февраля она позвонила в милицию (сейчас в Узбекистане это телефон 102) и сообщила о предстоящем мероприятии.

Через 15 минут после этого к ней пришел участковый милиционер, который внимательно ознакомился с документами, в том числе и по тому по судебному процессу, на заседание которого ее не пустили.

Чуть позже позвонил начальник отдела по борьбе с терроризмом Яккасарайского района, на территории которого находится резиденция «Ок сарой».

Он представился именем Азамат, узнал, почему Урлаева хочет прийти на пикет, и, поняв обоснованность требований, коротко сказал только одну фразу: «Тогда приезжайте».

Около 15.00 правозащитница, несмотря на сильный снег, встала возле центрального входа в резиденцию президента – специально так, чтобы быть замеченной видеокамерами, и развернула плакат с надписью «Требую допуска в суд в качестве наблюдателя!»

Милиционер на КПП делал Урлаевой знаки, чтоб она к нему подошла. Но правозащитница осталась на прежнем месте, а пересечь зону видеокамер постовой не рискнул, стал вызывать кого-то по рации.

Минут через 10 приехал «Дамас». Вышедший из мини-автобуса милиционер вежливо попросил у лидера ПАУ плакаты (у нее был еще один, в защиту пострадавших от произвола властей), отнес их к «Дамасу», а потом также вежливо попросил «поехать в Народную приемную».

Обстановка – самая доброжелательная

Впрочем, вместо «Народной приемной» машина доставила Урлаеву к 460-му опорному пункту милиции, находящемуся неподалеку от резиденции «Ок сарой» – за Выставочным залом.

Как рассказывает правозащитница, там собралось человек 15 – все представители силовых структур.

Первым делом они тихонько поинтересовались у милиционера, доставившего Урлаеву, о том, как та себя вела.

Узнав, что «вежливо и корректно», успокоились и, угостив правозащитницу горячем чаем, стали спрашивать о том, что был за судебный процесс и почему ее до него не допустили.

«Обстановка была самая доброжелательная, – рассказывает Урлаева. – Я даже предложила всем «по-семейному» сфотографироваться, и все согласились».

Фотографировал кто-то из милиционеров, поэтому, к сожалению, фото на память правозащитнице не осталось.

Как она предполагает, ее пикет «дошел до самого верха» и «доставил правоохранителям немало беспокойства».

Плакаты с требованиями милиционеры аккуратно упаковали в пакет, чтобы, видимо, кому-то показать, а один из правоохранителей в сердцах спросил лидера ПАУ: «Какой дурак вас не пустил в суд?»

В завершение дружеского чаепития начальник антитеррористического отдела Азамат посоветовал Урлаевой: если в следующий раз ее кто-то не будет пускать в суд – говорить, что она его «старшая сестра».

Впустую… четыре часа ожидания

По словам правозащитницы, обстоятельствами инцидента, происшедшего накануне в Ташгорсуде, были «возмущены сами милиционеры».

В минувшую пятницу, 17 февраля, здесь в 10.00 должно было состояться заседание суда, для которого Урлаева по просьбе одного из пострадавших сама готовила апелляционную жалобу.

Правозащитница, как положено, прошла через КПП, где у нее спросили причину посещения суда, записали паспортные данные и взяли на хранение сотовый телефон.

Было холодно, шел дождь, но о начале заседания, которое должно было состояться в зале № 3, сообщили только в 14.30 – спустя четыре с половиной часа.

Учитывая, что пострадавших было много, перед вестибюлем возле 3-го зала встал кордон из двух сотрудников суда и 10 милиционеров. Сначала пустили адвокатов, потом – потерпевших, родственников потерпевших и в конце – родственников подсудимых.

А перед Урлаевой, ничего не объясняя, захлопнули дверь вестибюля. Но той удалось ее открыть и подойти к двери зала № 3, чтобы еще раз объяснить милиционерам, что она наблюдатель и должна быть в зале суда.

«Пусть попробуют не пустить и в этот раз!»

Те опять ничего не сказали, тогда Урлаева стала стучать в дверь. В ответ милиционеры сцепили руки и, медленно двигаясь цепочкой, выдавили правозащитницу из вестибюля.

Тогда та встала под проливным дождем возле здания суда, где установлены видеокамеры, и достала плакат, призывающий пустить ее в судебный зал.

Милиционеры на КПП Урлаеву жалели, советовали накинуть хотя бы целлофановый пакет, но та выстояла целый час, пока размокший плакат не развалился на части. Из сотрудников суда к ней так никто и не вышел.

Следующее заседание коллегии состоится 21 февраля, как сказала Урлаева: «Пусть попробуют меня не пустить и на этот раз!»