Уволены все руководители отделов Министерства народного образования РУз

Новый министр народного образования РУз Шерзод Шерматов уволил всех руководителей отделов и начальников управлений.

На собрании в Министерстве народного образования (МНО), которое прошло в понедельник, 25 июня, Шерматов объявил руководителям центрального аппарата ведомства об их увольнении, пишет «Анхор».

Министр заявил, что отныне работа МНО будет основываться на качестве, справедливости и прозрачности. Шерматов пообещал провести чистку в ведомстве.

Он также сказал, что получил свыше трех тысяч предложений от граждан по реформированию системы образования.

Президент РУз Шавкат Мирзиёев 20 июня уволил прежнего министра народного образования Улугбека Иноятова, который запомнился тем, что сравнил принудительный труд с патриотизмом.