Узбекистан: перенаселение, нехватка ресурсов… Уехать или остаться?

Узбекистану в ближайшие годы предрекают стремительный демографический рост. Население к 2035 году вырастет до 43,6 млн человек – об этом сообщило Министерство занятости и трудовых отношений РУз.

Рифат Гумеров

Чем больше людей, тем больше требуется еды и воды, рабочих мест, которых уже сейчас катастрофически не хватает.

Высокий уровень безработицы и низкая заработная плата в Узбекистане создают предпосылки того, что не менее четырех миллионов узбекистанских граждан ежегодно ищут временную работу за границей. Только на территории РФ находятся 2 млн трудовых мигрантов из Узбекистана.

За время трудовой миграции гражданами Узбекистана были отправлены на родину десятки миллиардов долларов США.

Кроме того, появилась новая тенденция: переезд этнических узбеков из Узбекистана на ПМЖ в другие страны. На данный момент только в России проживают 600 000 этнических узбеков – граждан Российской Федерации.

Мы провели анонимный социологический опрос на тему миграции из Узбекистана в Россию. В числе опрашиваемых были люди, которые уже переехали, переезжают или только планируют переезд. И вот что у нас получилось…

За переезд в Россию

1. Открою один секрет: евреев в Израиле, немцев в Германии, корейцев в Корее, греков в Греции (всех, конечно же, этнических) тоже никто не ждет. Но едут! Даже еще и язык учат, и программы интеграции проходят, а тут всё просто: русский язык мы и так все знаем с рождения. Вернуться? НИ ЗА ЧТО!!! А в гости приехать – свежие фрукты, овощи, узбекская кухня – с удовольствием…

2. Узбек – я в России нужен! Я и мои дети здесь более нужны, чем на родине!!! Мне дали подъемные за полтора месяца. И на работу я пошел на следующий день…

3. В Узбекистане не то что не ждут, жизнь сама пинками гонит в Россию на заработки или на переселение. Да, реально многих просто вынуждают уехать…

4. Ну, если переселяться с мыслями, что вам должны, то, конечно, будут разочарования. А так – все хорошо, смотря какая у вас профессия. Не бывает всё легко. На то они и перемены. Глаза боятся, а руки делают…

5. Все проблемы можно решить, но не сразу, а шаг за шагом. Мне особенно тяжело было перевозить вещи из одной съемной квартиры в другую, из одного региона в другой. Для меня это, как оказалось, было самое сложное…

6. У меня женщина знакомая, узбечка, уехала 10 лет назад – не из Ташкента, из маленького областного города с мужем и дочкой на заработки. И сейчас благодаря упорству и труду имеет свою квартиру, шикарную машину и ходит в норковой шубе. Ей там всё нравится, и люди, говорит, как в Узбекистане.

7. Переезжать надо грамотно. Я купил дом заранее, нашел работу заранее. Привез с собой денежный запас. Так что я из дома – в дом, причем не напрягаясь. А то, что никто не ждет, – так тебя и дома, наверное, никто не провожал. А кто вам говорил, что будет легко и вас будут встречать с красной ковровой дорожкой?

8. И, решив переехать, я понимаю, что будут трудности, и не всё так легко. Но я осознаю, что делаю это ради будущего ребенка. И ему там будет лучше и легче. И регион мы выбирали тот, где все близкие и родные люди…

9. Вот сейчас те, кто приезжает и смотрит на то, что творится в Узбекистане, уже радоваться будут, что уехали. Был дом твой – стал чужой. Был бизнес твой – стал чужой…

Против переезда

1. Господа переселенцы, если вы надеетесь на чью-то помощь – забудьте. Вы одни – вас здесь никто не ждет. Приезжайте в Россию с РВП (РВП – разрешение на временное проживание). Без РВП вы не устроитесь на работу (проверено) и не рассчитывайте на фантастические подъемные. Вы здесь никому не нужны. Это предупреждение для тех, кто в розовых очках сюда едет…

2. Единственное, за что я переживаю, – так это за теплое, солнечное лето, потому что его здесь, в России, практически нет. Вот прошлое лето выдалось плохое: даже не покупались в Ангаре ни разу…

3. Я русский. Лично я никуда не собираюсь переселяться, мне и в Узбекистане, на родине, хорошо! У нас такое солнышко прекрасное…

4. Невозможно рассчитать всё. Переезд – это как пожар или ремонт…

5. Чем больше с людьми общаюсь, тем больше желание в Россию-матушку не ехать, хотя я чисто русский, мои родители родились и выросли в России! Да еще и санкции, и с работой сложности, а про жилье я вообще молчу! Вот такая судьба у нас, русских…

6. Программа переселения напомнила мне олимпиаду по русскому языку. Только вместо учителей были инспектора ФМС с равнодушными лицами. Ну и по факту я только школой для детей довольна. Сейчас кризис в РФ, не так хорошо, как было еще лет пять назад. Зарплаты маленькие, работы мало, приезжих в хорошие места не берут: никому не нужна конкуренция, даже если у вас есть опыт и прекрасное образование. Своих специалистов тут девать некуда. Легче всего тем, кто без образования, – можно устроиться кассиром, продавцом, уборщицей. Сложнее получить хорошую должность и работу…

7. Русским, которые из Узбекистана, очень трудно стать россиянами: отношение к ним в России со стороны чиновников и государства просто ужасное, подлое. Спасибо, Расея-матушка!!!

8. Сейчас Россия сама в кризисе, и правят там люди, которые себя с русскими и Россией не ассоциируют, им главное – наворовать и убежать в Лондон. Но, надеюсь, к власти когда-нибудь придут настоящие патриоты, и Россия опять станет домом для всех русских и русскоязычных – забытых и разбросанных по всему миру, ковчегом для всех народов.

9. Я решил не уезжать, но прошел все круги ада и понимаю тех, кто уехал.

Общие проблемы и минусы

1. Человек вправе выбирать себе место под солнцем в любой точке планеты. Вот только власти Узбекистана так не считают, а в последнее время и российские последовали этому дурному примеру: они не заботятся об интересах простых людей.

2. Во мне четыре крови – разорваться просто! Вот не знаю, куда бы рвануть. Может, в Татарстан? Прямо как в песне: «Ты уехала в Латвию, я уехал в Татарстан». А заграничных кровей нет, только СНГ. И что мне делать тогда – тянуть жребий?

3. Забавно! Будто в любой другой стране иначе? Я скажу вам больше: даже та страна, где вы раньше жили, вас не ждет.

Выводы

1. У каждого – свой выбор. Предатель? Это сейчас неактуально, как пережиток советского прошлого в большинстве из нас. Я вот переселяюсь, и, что, я предатель? Смешно, это меня предали, а не я. Патриотизм – это не подписка о невыезде.

2. Ждут и помогают только дома. Переезжаешь – значит, переносишь свой дом в другую страну. Не вы первые, не вы последние.

Ну, конечно, никому и нигде совершенно не нужны «понаехавшие». Но всё зависит от самих «понаехавших». И на новом месте всегда нужны время, мозги, стальные нервы и терпение, чтобы обжиться и прижиться…

3. Ну так переезжают-то для себя, а не для тех, кто там ждет. В России нас тоже никто не ждет и не ждал.

4. Кто вас должен ждать и не ждал?! Никому мы и на родине не нужны. И кому вообще мы нужны? Рассчитывать нужно только на себя. Хуже, чем здесь, только здесь. И что дальше – неизвестно…

5. Насильно никто не заставляет уезжать. Потерпите – и всё пройдет. Хотя так и до смерти дотерпеться можно…

6. С таким настроем очень тяжело. Такой настрой называется: «Всё включено», «Сделайте всё за меня»… А если не сделали, то жизнь не удалась. Логика утопическая. Мы везде не нужны, поначалу везде тяжело, главное – не опускать руки и идти к своей цели. А так – да, мы нигде никому не нужны…

7. Нас вообще нигде не ждут. И, да, действительно нас могут ждать только близкие, друзья, родные люди. Поэтому приходится полагаться лишь на свои силы и знания. И, пардон, если человек сам из себя ничего не представляет, то это не государство виновато…

8. Личное мнение не есть истина. У каждого своя голова на плечах, у каждого свои возможности. Глупо ожидать, что ковровую дорожку по приезде постелют. Необходимо просчитать по возможности всё. Нужно реально оценивать свои шансы.

9. Как сказал один мудрец: если бы дать пендаль тому, кто виноват во всех моих бедах, то как минимум неделю я не смог бы сидеть на попе. Конечно, нас никто не ждет. И все понимают, что будут трудности. Надо терпимее ко всему относиться и быть готовым к трудностям. Перед тем как переехать, – всё распланировать, продумать до мелочей…

10. Кто бы мне рассказал, где я буду среди своих?..

P. S. А закончить эту статью мне хочется словами Нобелевского лауреата – поэта Иосифа Бродского:

«Мир, в который мы вступили, не имеет хорошей репутации. Это не милое местечко, как вы вскоре обнаружите, и я сомневаюсь, что оно станет намного приятнее к тому времени, когда вы его покинете.

Однако это единственный мир, имеющийся в наличии: альтернативы не существует, а если бы она и существовала, то нет гарантии, что она была бы намного лучше этой. Поэтому старайтесь не обращать внимания на тех, кто попытается сделать вашу жизнь несчастной. Таких будет много – как в официальной должности, так и самоназначенных…

Вообще, старайтесь уважать жизнь не только за ее прелести, но и за ее трудности. Они составляют часть игры, и хорошо в них то, что они не являются обманом. Всякий раз, когда вы в отчаянии или на грани отчаяния, когда у вас неприятности или затруднения, помните: это жизнь говорит с вами на единственном хорошо ей известном языке…»

P. P. S. Удачи вам, мои дорогие соотечественники, разбросанные по разным уголкам нашей планеты!

Я верю, что всё у вас будет хорошо!

Рифат Гумеров — писатель, режиссер из Ташкента