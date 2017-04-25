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    Узбекистан признал и намерен решать проблемы мигрантов

    МИД Узбекистана признал свою неготовность к росту миграционных потоков из страны и рассказывает о путях решения возникших проблем.

    Заместитель министра иностранных дел РУз Жавлон Вахабов; фото: mfa.uz
    Заместитель министра иностранных дел РУз Жавлон Вахабов; фото: mfa.uz

    Заместитель министра иностранных дел РУз Жавлон Вахабов ответил на критику соотечественников в рамках конференции, посвященной реализации Стратегии развития Узбекистана в 2017–2021 годах.

    Мероприятие с участием представителей власти и общественных институтов состоялось в Ташкенте 21 апреля.

    Как выяснилось, в приемную президента Узбекистана Шавката Мирзиёева поступило около трех тысяч обращений с критикой работы внешнеполитического ведомства.

    Граждане жаловались на бездействие дипломатических миссий РУз в случае возникновения проблем за границей. Так, соотечественники не могли получить помощь МИДа при утере или обмене паспортов, транспортировке тел умерших на родину, проблемах с властями иностранного государства.

    «При той численности консульских служащих, которыми мы сегодня располагаем, – признался на встрече Вахабов, – практически невозможно обеспечить в полном объеме надлежащее решение возложенных на нас задач по защите прав и интересов граждан Узбекистана».

    По его словам, в России работают лишь два консульских учреждения – в Москве и Новосибирске. Между тем в России в 2016 году на учет было поставлено свыше 3,35 млн узбекистанцев.

    Что будет сделано?

    Вахабов рассказал, что планируется принять Закон о дипломатической службе, новый Консульский устав, провести редакцию Закона о международных договорах и разработать новое Положение о МИД.

    Проекты документов вынесены на общественное обсуждение.

    МИД РУз откроет консульские учреждения в Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Владивостоке, а также в Алматы.

    Консульский устав будет направлен на защиту прав граждан Узбекистана за рубежом. В частности, на оказание помощи жертвам торговли людьми, чрезвычайных ситуаций, возвращение соотечественников на родину при утере документов и денег.

    Причем обратиться за помощью в загранучреждения ведомства можно будет в режиме онлайн, пообещал замминистра.

    Как мы писали ранее, жертвы сексуального и трудового рабства сталкивались с безразличием консульских работников Узбекистана за рубежом.

    Более того, дипломаты обвиняли попавших в беду соотечественников в проституции. Поддержку в таких случаях узбекистанцам оказывали международные гуманитарные организации.

    Ранее Россия и Узбекистан заключили соглашение об организованной трудовой миграции.

    Теперь узбекистанцы получат гарантии юридической защиты, медицинского и социального страхования, соблюдения работодателем требований о минимальной заработной плате и норм жилищных условий для рабочих.

    Источник:Ц-1
    Темы: Трудовые мигранты, Трудовые мигранты Центральной Азии
    Теги: Жавлон Вахабов МИД Узбекистана трудовая миграция трудовые мигранты узбеки в России
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