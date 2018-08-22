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    Узбекистан занимает промежуточное 11-е место в зачете Азиады

    За четыре дня летних Азиатских игр спортсмены из Узбекистана завоевали десять наград. Медальные ожидания сборная страны связывает с соревнованиями по боксу и борьбе.

    Фото: asiangames2018.id
    Фото: asiangames2018.id

    Пока узбекистанцы с десятью медалями занимают промежуточное 11-е место.

    Накануне «серебро» Азиады взял таэквондист Нияз Пулатов. Медаль такого же достоинства впервые в истории сборной Узбекистана завоевала мастер ушу Дарья Латышева.

    Футбольная команда Узбекистана вышла в 1/8 финала, где завтра встретится со сборной Гонконга.

    Ранее чемпионом Азиатских игр стал борец Бекзод Абдурахманов. Пока это единственное «золото» в активе узбекских спортсменов.

    Сборная Казахстана пока выступает чуть удачнее узбекистанцев. В медальном зачете наши соседи, имеющие в активе 13 наград, расположились на одну строчку выше. В соревнованиях по фехтованию победил Дмитрий Алексанин. Он посвятил победу казахстанскому фигуристу Денису Тену, недавно скончавшемуся в больнице от ножевых ранений, полученных при нападении грабителей.

    Международные XVIII летние Азиатские игры стартовали 19 августа в Джакарте. В соревнованиях принимают участие 11 тысяч атлетов, представляющих 45 наций и государств Желтого континента. В 40 видах спорта будут разыграны 465 комплектов медалей.

    Источник:Ц-1
    Темы: Казахстан, Спорт в Центральной Азии, Узбекистан
    Теги: Азиада Азиатские игры Казахстан спорт Узбекистан
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