Узбекистанская милиция снова бьет Елену Урлаеву

После трех лет примирения с властью известная в Узбекистане правозащитница Елена Урлаева сообщает о рукоприкладстве со стороны силовиков.

Это произошло 8 сентября в колонии-поселении № 43, расположенной в Букинском районе Ташкентской области.

Елена Урлаева, глава Правозащитного альянса Узбекистана (ПАУ), приехала туда для встречи с заключенным Александром Аваканом, который намеревался передать активистке жалобу от заключенных на принудительный труд, тяжелые условия, некачественное питание и жестокое обращение.

«Елена Урлаева и друг Александра Авакана по имени Джахонгир написали заявление на имя подполковника Жумабаева, начальника КП № 43, и сдали его в дежурную часть. Однако через час им ответил сотрудник колонии, что посетителям отказано в свидании, так как они не являются родственниками Авакана», – говорится в сообщении ПАУ.

После отказа Урлаева предприняла попытку пройти на территорию закрытого учреждения, минуя КПП, для встречи с начальником колонии. Однако несколько человек в форме воспрепятствовали этому.

Когда правозащитница стала снимать происходящее на фотоаппарат, милиционеры набросились на нее и вывели за КПП.

В интервью Ц-1 глава ПАУ рассказывает, что сотрудники правопорядка, охранявшие колонию, хватали ее и применяли силовые приемы.

От произошедшего у активистки ухудшилось самочувствие. Сотрудники колонии вызвали ей врача и коллег из Букинского ГОВД, которые по прибытии несколько часов допрашивали ее и Джахонгира.

Визитеры так и не смогли встретиться с заключенным.



Цель достигнута

«По приезде в Ташкент Елена Урлаева позвонила в милицию на телефон 102, заявку принял оператор № 35. Врачи скорой помощи зафиксировали появляющиеся синяки на руках Урлаевой и также оказали медицинскую помощь по понижению артериального давления», – говорится в сообщении ПАУ.

Сейчас активистка чувствует себя лучше. Она благодарит свою подругу – журналистку Малохат Эшанкулову, которой успела позвонить и сообщить о случившемся. По словам Елены, «это спасло» ее.

«Я не буду проводить экспертизу: здесь нет ничего особого, только гематомы. Считаю, есть моменты посерьезнее. Но жалобу обязательно напишу. Никто не имеет права нападать на людей, а правоохранители привыкли применять все что угодно, чтобы отобрать доказательства», – говорит Ц-1 Елена Урлаева.

Тем не менее, по словам правозащитницы, основная цель визита в КП № 43 достигнута. После происшествия руководство колонии-поселения вызвало Александра Авакана и пообещало исправить ситуацию, описанную в жалобе.

«Думаю, стоило рискнуть парой синяков, чтобы спасти заключенных от рабства и порабощения», – говорит Урлаева.

Также руководитель ПАУ обращает внимание на дыры в заборе, огораживающем территорию колонии. По данным альянса, через них убегают заключенные.