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    Узбекистанская тюрьма выдала тело еще одного заключенного

    Колония в Кашкадарьинской области Узбекистана 23 февраля выдала тело 59-летнего заключенного Рахмона Норбоева, утверждая, что он умер от инфаркта. Родные не верят.

    Заключенные колонии Жаслык в Узбекистане в 2003 году; фото: AП
    Заключенные колонии Жаслык в Узбекистане в 2003 году; фото: AП

    Житель кишлака Баландчилик Камашинского района Кашкадарьинской области Рахмон Норбоев отбывал наказание в колонии № 64/75 Главного управления исполнения наказаний (ГУИН) при МВД Узбекистана.

    До его выхода на свободу оставалось 18 дней, когда 23 февраля семья неожиданно получила тело Рахмона.

    Как следует из заключения медицинской экспертизы, представленной специальной прокуратурой Кашкадарьинской области, Норбоев скончался от инфаркта миокарда.

    Однако родственники умершего заявляют, что он никогда не жаловался на сердце и не имел сердечных заболеваний. Но призывать к ответу виновных в кончине Рахмона они не собираются: боятся.

    Вместо «киз чакирди» – похороны

    Как рассказ сосед Норбоевых, семья очень напугана. Пожаловавшие к ним домой начальник местной милиции и участковый сумели чем-то напугать родных скончавшегося Рахмона.

    «До выхода на свободу ему оставалось 18 дней. Семья так ждала этого дня. После его выхода они хотели провести обряд «киз чакирди» дочери, вышедшей замуж в прошлом году», – сетует сосед Норбоевых.

    Рахмон Норбоев приговором Кашкадарьинского областного суда по уголовным делам в октябре 2014 года был приговорен к лишению свободы сроком на 4 года по статьям 168 («Мошенничество») и 211 («Дача взятки).

    Норбоев, ранее трижды судимый по этим статьям, обещал людям за денежное вознаграждение устройство на учебу в высшие учебные заведения.

    Представитель спецпрокуратуры Кашкадарьинской области в беседе с корреспондентом Ц-1 рассказал, что Норбоев сделал мошенничество своей профессией, и за последние годы перед арестом на него поступило более ста жалоб.

    «По заключению медицинской экспертизы он скончался в колонии в результате инфаркта. С учетом возраста его освободили от тяжелых работ. В этой колонии она был «чабаном», – сказал представитель спецпрокуратуры.

    Однако среди родственников Норбоева продолжают ходить утверждения, что он умер в колонии от пыток и истязаний.

    Смертность в местах лишения свободы Узбекистана всегда была проблемой страны, особенно тот факт, что большинство летальных исходов происходит из-за пыток и плохого обращения.

    По данным ГУИН, ежемесячно по разным причинам в колониях и тюрьмах страны погибают примерно 30 заключенных, то есть один в день.

    Источник:Ц-1
    Темы: Права человека в Узбекистане
    Теги: ГУИН Узбекистана заключенные Узбекистана МВД Узбекистана смерть в колонии
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