Узбекистанский имам Рухиддин Фахруддинов – последний выживший?

Один из наиболее известных религиозных деятелей Узбекистана, попавший под репрессии во времена Ислама Каримова, переведен в колонию-поселение в Ташобласти – навестивший его правозащитник делится впечатлениями.

52-летний Рухиддин Фахруддинов, в прошлом имам ташкентской мечети «Ходжа Нуриддин», считавшийся властями Узбекистана «лидером ваххабитского движения» страны, возможно, станет единственным видным религиозным деятелем, пережившим годы репрессий времен Ислама Каримова.

По сообщению Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ) и ее руководителя Сурата Икрамова, 16 апреля Фахруддинов был переведен из колонии строгого режима в Чирчике (под Ташкентом) в колонию-поселение в Зангиатинском районе Ташобласти.

Хотя семья Фахруддинова восприняла новость с разочарованием: она рассчитывала на его освобождение после 13 с половиной лет заключения, такого послабления Узбекистан не делал еще ни одному религиозному лидеру, которого значил в списке своих врагов. Одни исчезли, другие убиты, третьи потеряли дееспособность.

Сурат Икрамов навестил Рухиддина Фахруддинова 19 апреля – в интервью Ц-1 он делится своими впечатлениями.

По словам правозащитника, Рухиддин произвел на него «великолепное впечатление», показался серьезным, вдумчивым, умным человеком. «Он говорит очень тихо, вдумчиво», – рассказывает Икрамов.

Это была их первая встреча лицом к лицу – правозащитник долгие годы защищал имама, но никогда с ним не встречался лично.

Фахруддинов, будучи одним из лидеров салафитов Узбекистана, почувствовал приближение репрессий и в 1998 году покинул страну. Его отъезд состоялся незадолго до взрывов в Ташкенте 16 февраля 1999 года, после которых страну охватили годы жесточайших репрессий против всех видов независимой религиозной деятельности. Хуже всего пришлось приверженцам ислама.

Осенью 2005 года Рухиддин и группа его сторонников были захвачены на юге Казахстана: силовики из соседней страны передали задержанных Узбекистану в нарушение всех правовых норм. Что ожидало их на родине – сложно представить.

Это был самый страшный год для страны: 13 мая того года произошли Андижанские события, когда правительственные войска без предупреждения расстреляли демонстрацию в городе. После Андижана жаловаться на пытки было… нелепо.

Чтобы убедить Рухиддина Фахруддинова признать свою вину, как убеждены его родные, в центре Ташкента была похищена и изнасилована его шестилетняя родственница.

Фахруддинов после случившегося признал свою вину и в 2006 году был осужден на 17 лет.

Сурат Икрамов говорит, что его беседа с Рухиддином была недолгой (его навещала первая жена), но у правозащитника сложилось впечатление, что имам не сломлен духом.

«Мы не говорили о религии, о его прошлой жизни, – говорит Икрамов, – но мне показалось, что Рухиддин остался верующим человеком, он не сломлен».

Правозащитник убежден, что власти Узбекистана должны покончить с заключением таких людей, как Рухиддин Фахруддинов. Он намерен продолжить борьбу до полного выхода имама на свободу.

Если Фахруддинов выйдет в ближайшее время на волю, то станет единственным из видных исламских деятелей и «врагов» президента Ислама Каримова, который смог выжить и пережить эпоху репрессий в стране.

Его ближайший соратник – имам Обид-кори Назаров не смог избежать расправы даже в далекой Швеции, где он получил убежище, – в 2012 году на него было совершено покушение. Назаров выжил (в подъезде дома ему стреляли прямо в голову), но провел несколько лет в коме, а придя в создание, остался недееспособным.

В 2004 году в Ташкенте похитили группу исламских деятелей, среди которых были Хуснутдин, сын Обида-кори Назарова, и Фаррух, зять Рухиддина Фахруддинова (муж его сестры Зухры) – об их судьбе до сих пор ничего неизвестно.

В череде этого человеческого горя Рухиддин Фахруддинов должен стать последним выжившим.