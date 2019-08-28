Узбекистанский учитель: «Нас уважают, на хлопок не гоняют…»

Президент РУз Шавкат Мирзиёев назвал школьных учителей самыми уважаемыми и почитаемыми людьми в обществе. Но чувствуют ли это сами преподаватели?

В минувшую пятницу, 23 августа, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам развития системы народного образования, повышения квалификации педагогов и их авторитета в обществе.

На нем глава государства объявил школьных учителей «самыми уважаемыми и почитаемыми людьми в стране». И, как сообщает интернет-издание «Газета.uz», попросил считать эти слова «обращением главы государства ко всему обществу».

«В условиях Узбекистана с сегодняшнего дня самый уважаемый и почитаемый человек – это учитель. Судьба государства, судьба общества, судьба нации связаны с уважаемыми учителями – это никто никогда не может отрицать», – заявил президент.

Каримов тоже восхвалял

Добрые слова в свой адрес представителям, пожалуй, действительно важнейшей профессии на земле слышать не впервой. Не скупился на дифирамбы учителям, и первый президент Узбекистана Ислам Каримов.

«Ваш нелегкий и вместе с тем славный труд, дорогие учителя, полностью посвятившие себя этой великой миссии, согревающие нас светом своей души, теплом сердец, являющиеся примером доброты и благородства, вне всякого сомнения, достоин самой высокой оценки и огромной благодарности», – сказал Каримов в 2015 году, поздравляя работников сферы образования с их профессиональным праздником.

Подобные слова признательности звучали и годом ранее.

Кроме того, Ислам Каримов каждый раз восхвалял Национальную программу по подготовке кадров, принятую в 1997 году, а также не раз упоминал Государственную общенациональную программу развития школьного образования, утвержденную в 2004-м.

По его оценке, они кардинально изменили жизнь всего общества, дали огромный, в положительном смысле – «взрывной эффект».

«…Мы, преодолев немало трудностей и преград, выполнили поистине колоссальную работу и достигли высоких рубежей, которые ранее невозможно было себе представить», – говорил тогда Каримов.

Несмотря на это, представители столь уважаемой профессии были первыми в списке привлеченных к принудительному труду, кроме того, из и без того невысоких зарплат «сеятелей разумного, доброго, вечного» могли в любое время вычесть средства на различные нужды.

Риторика изменилась

Однако спустя всего лишь несколько лет риторика власти изменилась. О прошлых достижениях и успехах новое руководство страны рассуждает уже иначе.

«Давайте зададим себе вопрос: в чем наш самый большой недостаток? В уровне кадров, в знаниях, мировоззрении, патриотичности. Будет справедливо сказать, что всего этого нет. Без изменения школы нам не изменить человека, наше общество. Это аксиома, это никто не может отрицать», – заявил 23 августа 2019 года новый лидер страны Шавкат Мирзиёев.

Учительница начальных классов средней школы, пожелавшая остаться инкогнито, говорит, что отношение к преподавателям действительно изменилось.

«Вот уже три года, как он во главе государства, и нас перестали к чему-то привлекать. Появилось уважение со стороны государства. Я это чувствую. Меньше бумажной работы. Хлопок больше не собираем. С нас перестали удерживать деньги. Я думаю, это уже хорошо», – говорит она.

Тем не менее в СМИ все еще появляются сообщения о привлечении учителей к занятиям, не свойственным их профессии.

Этим летом подобные новости приходили из Наманганской области. Так, в августе педагогов заставили выйти из отпуска для проведения переписи местных жителей.

В июле в Касансайском районе учителей заставили заливать бетон возле канала.

А в городе Чуст учителей школы № 9 привлекли к капитальному ремонту.

По мнению учителя, это единичные случаи, зависящие во многом от руководства образовательного учреждения.

Как в магазине…

В то же время, отмечает она, об уважении в самом обществе, к которому призывает президент Мирзиёев, говорить еще рано. По ее наблюдениям, многие родители относятся к школе с позиции потребителя, требуя от преподавателей «услуг, как в магазине».

«Многие считают, что учителя обязаны учить детей всему, а сами родители ничего при этом не должны делать, – жалуется женщина. – Элементарно, таблицу умножения дома повторить с ребенком, выучить правило, стихотворение или прочитать вместе текст. Они говорят: «Это ваша обязанность, вы за это получаете зарплату».

При этом по каждому поводу, даже не разобравшись, пишут на президентский портал. А когда выясняется правда, даже не удосуживаются извиниться. А имя учителя уже запятнано».

Положительным моментом учительница называет реальное увеличение заработной платы, которая лично у нее возросла практически вдвое и достигает порядка 200 долларов США.

Однако, несмотря на то что ее домашний бюджет незначительно почувствовал это увеличение, она отмечает стремительный рост цен на продукты питания, сводящий к минимуму усилия властей по улучшению качества жизни учителей.

При этом представители сферы образования помнят о поставленных главой государства задачах довести зарплату школьных учителей до 1000 долларов.

О таких планах еще в марте этого года рассказал журналистам министр народного образования Шерзод Шерматов. В мае об этом заявил и лично президент.

Однако ни один из них не назвал конкретных сроков исполнения данного обещания.