«Узбекконцерт» запретил артистам постить видео в YouTube, но «это не цензура»

С 1 июля исполнители в Узбекистане, имеющие государственную лицензию «Узбекконцерта», не могут выставлять свое творчество в Сети без разрешения.

По словам заведующего отделом лицензирования концертной деятельности государственного учреждения «Узбекконцерт» Одилжона Абдукаххарова, в его организции создан новый совет, который будет выдавать артистам разрешение на размещение в Сети того или иного видео.

«Причина принятия подобного решения – снижение уровня песен и клипов исполнителей, – говорит он. – В целях предупреждения подобных случаев и образован подобный «фильтр».

Отныне, по словам Абдукаххарова, ни один из артистов не сможет самостоятельно представить общественности результат своего творческого труда.

Но это решение, как настаивает он, ни в коем случае нельзя рассматривать как введение цензуры.

«Это сделано лишь для формирования высокого вкуса у народа», – говорит представитель «Узбекконцерта».

Абдукаххаров также рассказал, что «Узбекконцерт» принял решение, обязующее артистов обсуждать заранее с советом идею и воплощение клипа. Это, по задумке чиновников, поможет музыкальным деятелям избежать ненужных расходов.

По его словам, решение совета будет необходимо артистам не только для размещения своего творчества в Сети, но и на каналах ТВ и радио.

Лицензия на творчество

Государственное учреждение «Узбекконцерт» было образовано в феврале 2017 года на базе эстрадного объединения «Узбекнаво» и объединения национального танца «Узбекракс» при Министерстве культуры.

По сообщению информагенстства УзА, это учреждение должно было сплотить около 2,5 тысячи творческих коллективов и исполнителей и отразить высокую духовность, яркую и самобытную культуру народа Узбекистана.

Для финансирования содержания государственного учреждения «Узбекконцерт» был создан внебюджетный Фонд развития культуры и искусства.

В Узбекистане всем деятелем шоу-бизнеса – певцам, музыкантам и другим творческим деятелям, выступающим перед публикой, для работы необходима лицензия «Узбекконцерта».

В соответствии с решением Кабинета министров Узбекистана эта сфера деятельности подлежит обязательному лицензированию, а выступления без нее считаются нарушением закона.

На прошлой неделе Ц-1 писал о клипе «Не узбек» («Узбек эмас») популярного исполнителя Киличбека Мадалиева, утверждавшего в песне, что узбеки, замаравшие руки в крови террора, не являются узбеками.

Помимо спорного контента певец использовал не имеющий прямого отношения к Узбекистану и узбекам видеоряд – события в российском Беслане, изображения взрывов и жертв на Ближнем Востоке, отрывки из пропагандистского видео террористической организации «Исламское государство».

На следующий день после публикации статьи клип «Узбек эмас» был удален из YouTube, администратор певца объяснил это необходимостью внести в него изменения.