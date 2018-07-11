Узбекский кишлак Баяут во время чилли остался без питьевой воды

Жители кишлака Первый Баяут Сырдарьинской области Узбекистана готовы утолять жажду из арыка, но всю воду забирают соседские фермеры.

11 июля сельские активисты отправились в Ташкент, чтобы рассказать в эфире телеканала MY5 о бедственном состоянии кишлака Первый Баяут.

По их словам, после серии публикаций в Ц-1 в населенный пункт наконец начали проводить трубопровод из Зааминского района Джизакской области. Но месяц назад, в начале июня, экскаватор при прокладке траншеи повредил старую чугунную трубу, которая обеспечивала водой махаллю «Мукими». Теперь на этом месте сочится вода, откуда ее и берут местные жители.

При этом водонапорная станция осталась нетронутой, но она работает с перебоями. На ремонт вышки у местной администрации средств нет, поэтому она не может обеспечить питьевой водой около тысячи человек в махалле.

Как сообщает корреспондент Ц-1, местные жители готовы пить грязную воду из протекающего арыка, но он практически осушился, поскольку всю воду забрали фермеры махаллей «Бабаюрт» и «Мустакиллик», выращивающие рис, для нормального роста и созревания которого необходимо очень много жидкости.

Все эти напасти случились с жителями кишлака в чиллю – самое жаркое время года в Узбекистане.

А воз и ныне там…

Ц-1 неоднократно сообщал о плачевном состоянии кишлака Баяут.

До недавнего времени здесь совсем не было ни газа, ни воды, ни электричества, ни работы, а дороги были изрыты рытвинами. Люди, проживающие в поселке, жаловались в органы местного самоуправления, а также в народную приемную президента. В ответ на это в Баяут временно подавали электричество, обещали поставку газовых баллонов по льготной цене и бесперебойное водоснабжение.

В январе 2018 года после очередной жалобы в приемную президента из Ташкента в кишлак приехала внушительная комиссия. Местные власти в ударном темпе завершили реконструкцию трассы Баяут – Гулистан, пообещали десятки водопроводных кранов на каждой из семи улиц махалли «Мукими» и централизованное газоснабжение.

Электричество в кишлаке с тех пор есть почти всегда. Но в остальном обещания чиновников так и остались лишь «на бумаге».

Отчаявшись, сельчане отправились в столицу, чтобы вновь привлечь внимание к всеми забытому Баяуту.

По их словам, строители так и не отремонтировали дороги внутри махалли, по которым

после осадков невозможно проехать на легковой машине. А местный фельдшерский пункт полгода назад был закрыт и превращен в здание махаллинского комитета.

Ц-1 также писал, что в кишлаке отсутствует централизованное газоснабжение. Газовые трубы срезали из-за огромных долгов жильцов. Те, в свою очередь, жаловались на то, что не могли потреблять газ, поскольку его почти не было.

Весь газ якобы потребляют теплицы в соседних поселках, принадлежащие местной элите.

Затем жителей кишлака начали обеспечивать газовыми баллонами по льготным ценам, но в последнее время и они пропали: говорят, что не работает заправочная станция.