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    Узбекский кишлак Баяут во время чилли остался без питьевой воды

    Жители кишлака Первый Баяут Сырдарьинской области Узбекистана готовы утолять жажду из арыка, но всю воду забирают соседские фермеры.

    Пересохший арык в кишлаке Баяут; фото: Ц-1
    Пересохший арык в кишлаке Баяут; фото: Ц-1

    11 июля сельские активисты отправились в Ташкент, чтобы рассказать в эфире телеканала MY5 о бедственном состоянии кишлака Первый Баяут.

    По их словам, после серии публикаций в Ц-1 в населенный пункт наконец начали проводить трубопровод из Зааминского района Джизакской области. Но месяц назад, в начале июня, экскаватор при прокладке траншеи повредил старую чугунную трубу, которая обеспечивала водой махаллю «Мукими». Теперь на этом месте сочится вода, откуда ее и берут местные жители.

    Водонапорная башка, откуда жители Баяута берут воду; фото: Ц-1
    Водонапорная башня, откуда жители Баяута берут воду; фото: Ц-1

    При этом водонапорная станция осталась нетронутой, но она работает с перебоями. На ремонт вышки у местной администрации средств нет, поэтому она не может обеспечить питьевой водой около тысячи человек в махалле.

    Как сообщает корреспондент Ц-1, местные жители готовы пить грязную воду из протекающего арыка, но он практически осушился, поскольку всю воду забрали фермеры махаллей «Бабаюрт» и «Мустакиллик», выращивающие рис, для нормального роста и созревания которого необходимо очень много жидкости.

    Все эти напасти случились с жителями кишлака в чиллю – самое жаркое время года в Узбекистане.

    А воз и ныне там…

    Ц-1 неоднократно сообщал о плачевном состоянии кишлака Баяут.

    До недавнего времени здесь совсем не было ни газа, ни воды, ни электричества, ни работы, а дороги были изрыты рытвинами. Люди, проживающие в поселке, жаловались в органы местного самоуправления, а также в народную приемную президента. В ответ на это в Баяут временно подавали электричество, обещали поставку газовых баллонов по льготной цене и бесперебойное водоснабжение.

    В январе 2018 года после очередной жалобы в приемную президента из Ташкента в кишлак приехала внушительная комиссия. Местные власти в ударном темпе завершили реконструкцию трассы Баяут – Гулистан, пообещали десятки водопроводных кранов на каждой из семи улиц махалли «Мукими» и централизованное газоснабжение.

    Электричество в кишлаке с тех пор есть почти всегда. Но в остальном обещания чиновников так и остались лишь «на бумаге».

    Отчаявшись, сельчане отправились в столицу, чтобы вновь привлечь внимание к всеми забытому Баяуту.

    Пить воду из другой части арыка в Баяуте невозможно; фото: Ц-1
    Пить воду из другой части арыка в Баяуте невозможно; фото: Ц-1

    По их словам, строители так и не отремонтировали дороги внутри махалли, по которым

    после осадков невозможно проехать на легковой машине. А местный фельдшерский пункт полгода назад был закрыт и превращен в здание махаллинского комитета.

    Ц-1 также писал, что в кишлаке отсутствует централизованное газоснабжение. Газовые трубы срезали из-за огромных долгов жильцов. Те, в свою очередь, жаловались на то, что не могли потреблять газ, поскольку его почти не было.

    Весь газ якобы потребляют теплицы в соседних поселках, принадлежащие местной элите.

    Затем жителей кишлака начали обеспечивать газовыми баллонами по льготным ценам, но в последнее время и они пропали: говорят, что не работает заправочная станция.

    Источник:Ц-1
    Темы: Водоснабжение в Узбекистане, Регионы Узбекистана, Социальная защита в Узбекистане, Узбекистан
    Теги: Баяут водоснабжение в Узбекистане регионы Узбекистана уровень жизни в Узбекистане
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