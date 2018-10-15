В Бухаре ищут «убийцу»… живого человека

C мая этого года Дилсара Турсунова ходит по инстанциям в Ташкенте, пытаясь доказать, что милиция Бухары зря объявила ее брата Жобира в розыск за ДТП со смертельным исходом: якобы умерший – жив и претензий не имеет.

Жительница Бухары Дилсара Турсунова множество раз была в МВД в Ташкенте и приемной президента РУз, где оставляла заявления с просьбой на личную встречу с Шавкатом Мирзиёевым. Была также у руководства Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана.

Кроме того, она трижды лично встречалась с генеральным прокурором Узбекистана Отабеком Муродовым, но даже глава высшего надзорного органа страны не смог исправить досадную ошибку сотрудников Бухарского ГУВД (Главное управление внутренних дел).

В итоге судьба ее брата Жобира Турсунова уже почти год находится в подвешенном состоянии – все это время он вынужден скрываться, оставив дома четверых детей.

Просто подвез приятеля…

Причиной этой «ошибки» явились события, случившиеся 14 декабря 2017 года, когда 37-летний ремесленник Жобир выехал на своем автомобиле «Дамас» из родного кишлака Маркуш Шафирканского района в Бухару.

Проезжая мимо автовокзала, Турсунов взял в попутчики своего знакомого Бобомурада Рузиева. В Бухаре попутчик Рузиев вышел из машины, но, сделав два шага, по своей невнимательности левой ногой угодил в арык и упал – как потом выяснилось, он сломал левую ногу.

Турсунов в зеркало заднего вида заметил, что его знакомый упал в арык. Но при этом видел: Рузиев из арыка поднялся живой и вроде как невредимый.

Здесь Жобир совершил большую ошибку. Ему бы выйти из своего «Дамаса», убедиться в том, что с его знакомым все в порядке, а потом, если бы выяснилось, что тот нуждается в медпомощи, доставить Бобомурада в больницу.

Но Жобир поступил легкомысленно: увидев, что при падении в арык его попутчик остался жив, он дал по газам и поехал дальше по своим делам.

Как на ровном месте попасть в милицию?

Однако сотрудники ГАИ, проводившие в этот день рейд, расценили данную ситуацию по-другому: они проследили за Рузиевым, который в итоге смог сам встать на правую ногу, поймал такси и добрался до больницы, где медики наложили ему гипс.

В тот же вечер домой к Турсунову пришли гаишники. Они без ордера забрали техпаспорт на машину и сам «Дамас» на экспертизу.

Но вечером следующего дня машину «Дамас» вернули, однако техпаспорт до сих пор остается у гаишников.

При этом экспертиза показала, что никаких повреждений на машине нет, значит, никакого ДТП не было. В деле также имеется экспертиза наркологического диспансера, что Турсунов был трезв.

Но 24 декабря 2017 года следователь ГУВД города Бухары Мурад Турдыев все равно возбудил в отношении водителя «Дамаса» Жобира Турсунова уголовное дело по статье 266, часть 1 – «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств».

Причем это было сделано без заявления «потерпевшего» и даже без протокола о факте самого ДТП.

Таким образом, Турсунов получил реальный шанс схлопотать три года исправительных работ. При этом следователь Турдыев вменил Жобиру еще одну статью, в данный момент более подходящую для ситуации: ст. 117 часть 1 – «Оставление в опасности».

Эта статья гласит, что «оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии, если виновный был обязан и имел возможность оказать ему помощь либо сам поставил потерпевшего в опасное состояние, повлекшее средней тяжести или тяжкое телесное повреждение, наказывается исправительными работами до двух лет».

По версии следователя, Рузиев, якобы собравшись выходить из «Дамаса», открыл дверцу и наступил ногой на проезжую часть, а Турсунов в этот момент нажал на газ, что в итоге нанесло пассажиру травму.

При этом сам Турсунов и его родственники были в больнице у Рузиева, который не согласился с версией следователя и дал письменные показания, что никаких претензий к Турсунову не имеет.

Убийца поневоле

Но правоохранители проявили редкое упрямство и чуть позже переквалифицировали статьи, вменяемые Турсунову, на более тяжкие: статью 266, часть 1 поменяли на часть 2, которая гласит о смерти потерпевшего и наказывается лишением свободы от 7 до 10 лет.

Статья 117 тоже превратилась в часть 2 – там наказание уже до 3 лет лишения свободы.

После этого брата Дилсары объявили в розыск. А все жители кишлака Маркуш думают теперь, что Жобир оказался редким негодяем: сбил человека и оставил его умирать.

Самое любопытное при этом, что сам «потерпевший» Рузиев, которого бухарские правоохранители записали чуть ли не в покойники, вместе с родственниками Турсунова пытается добиться в Бухаре восстановления справедливости и здравого смысла.